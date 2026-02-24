El Govern pide a Hacienda que actúe contra la empresa de la trama Koldo que vendió las mascarillas que no servían

El Govern ya ha iniciado el proceso de ejecución para recuperar todo el dinero que el anterior ejecutivo, presidido por Armengol, abonó a una de las empresas implicada en la trama Koldo. Se trata de la compra de las famosas mascarillas inservibles que en la anterior legislatura la conselleria de Sanidad, recurriendo a la fórmula administrativa de urgencia, adquirió a la empresa Soluciones de Gestión. Se pagaron 3,7 millones de euros. Este material, adquirido en una de las fases más críticas de la pandemia, fue ofrecido por Koldo García, que en ese momento era la persona más próxima al entonces ministro Ábalos. Ambos se encuentran en estos momentos en prisión.

Koldo ofreció el material quirúrgico utilizando la influencia que tenía en el Ministerio de Transportes, que fue el órgano administrativo del Gobierno central que coordinó la compra de las mascarillas en las diferentes administraciones. La empresa Soluciones de Gestión, sin ninguna experiencia previa en el negocio sanitario, había contratado a Víctor de Aldama, que a su vez, y supuestamente a cambio de comisiones, utilizaba la influencia del asesor de Ábalos para entrar en contacto con las administraciones, en este caso la de Baleares.

La empresa envió las mascarillas transportadas en un avión que había despegado de China. El material se trasladó a un almacén del Govern en Marratxí y antes de que se comprobara si las mascarillas superaban el control de calidad para proteger al personal sanitario que se enfrentaba al virus, el Govern aprobó el pago. Se abonaron 3,7 millones de euros que procedían de fondos recibidos desde Europa.

Sin embargo, semanas más tarde apareció la sorpresa. Las mascarillas no servían, porque no protegían a los sanitarios. Aún así, un alto cargo del IbSalut redactó un certificado bendiciendo la calidad del material recibido.

Tres años tardó en anterior Ejecutivo en solicitar a la empresa Soluciones de Gestión que devolviera el dinero y esta gestión se impulsó pocos días antes de que el Govern cambiara de manos y pasará del PSOE al PP. En ese momento la Guardia Civil ya había empezado a investigar la trama.

Anular el contrato

El actual ejecutivo ha tenido que tomar varias decisiones para evitar que las arcas públicas de Baleares resultaran perjudicadas, pero de momento no se ha recuperado el dinero. Por una parte, se decidió devolver el dinero a Europa y, por otra, se impulsó la acción administrativa para intentar que la empresa devolviera el dinero al vender un material que no servía. La situación, desde el punto de vista técnico, no era sencilla, ya que el plazo de reclamación ya había prescrito y el Ib Salut ha tenido que recurrir a otra fórmula. Se optó por solicitar la nulidad del contrato, una estrategia que fue respaldada por el Consell Consultiu. De esta manera, el Ib Salud inició un primer expediente administrativo que consistió en calcular los perjuicios económicos que había supuesto para las cuentas públicas de Baleares esta compra con la trama Koldo. Además de los 3,7 millones de euros por la compra de todo el material, la administración sanitaria también reclamó otros conceptos. Se calculó más de 600.000 euros en intereses, a lo que añadió los perjuicios y los gastos de almacenaje de todo el material, que a fecha de hoy sigue ocupando una nave de Marratxí, que sumaban casi otros 200.000 euros. A esta suma, había que añadirle el 20 por ciento de recargo correspondiente por no pagar en el periodo voluntario. Todos estos conceptos suman la cantidad de 5,3 millones de euros, que es la cifra definitiva que el Govern balear reclama en estos momentos a la empresa implicada en la trama Koldo.

La empresa ha recurrido a los tribunales

La empresa Soluciones de Gestión sigue activa y ha reaccionado a todas las decisiones que ha adoptado la administración sanitaria de Baleares. Primero recurrió ante el propio IbSalut su decisión de reclamarle los 5,3 millones, petición que fue rechazada, para presentar posteriormente una demanda ante el tribunal contencioso administrativo. La empresa también pretendió en esta primera actuación administrativa que se suspendiera la ejecución del pago, pero esta propuesta fue rechazada. La estrategia de la empresa ha sido la de oponerse a pagar el dinero y su principal argumento es que el anterior Govern certificó que el material respondía a la calidad exigida. Soluciones de Gestión también ha reclamado al juzgado que se suspenda la ejecución del pago, pero el juez todavía no se ha pronunciado. Si lo aceptara, la abogacía de la comunidad autónoma ha exigido que la empresa aporte un aval por la cantidad total reclamada, ante la posibilidad de que la demanda sea denegada y el juez de la razón al Govern, con la cual deberá devolver el dinero recibido, junto al resto de los perjuicios ocasionados.

Con independencia del proceso judicial que sigue en marcha, la maquinaria administrativa que se impulsa desde el IbSalut continúa su camino. La semana pasada se remitió el expediente a la Delegación de Hacienda para que se encargue de la ejecución de la reclamación administrativa. El IbSalut no tiene ninguna capacidad para ejecutar estos pagos, ya que solo lo puede hacer la Agencia Tributaria. Hacienda ya se ha puesto en contacto con la empresa de la trama Koldo, que a la desesperada también ha recurrido ante el juzgado esta segunda decisión administrativa impulsada para recuperar todo el dinero que se pagó a la trama corrupta. Sin embargo, mientras el juez no acepte que se suspenda la ejecución, se continuarán realizando los pasos administrativos adecuados para conseguir recuperar el dinero. El Govern desconoce cúal es el patrimonio que tiene la empresa y si tiene la capacidad económica para devolver todo el dinero que se le exige.

El IbSalut también reclamó hace tiempo a la empresa que recogiera y se llevara todo el material inservible que sigue almacenado en la nave de Marratxí. Nunca se recibió respuesta.