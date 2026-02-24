El estudio de carga del Consell para limitar la entrada de coches a Mallorca ya no vale: hay que "actualizarlo y mejorarlo"

La limitación de entrada de coches en la isla sigue en el aire. La propuesta del PP de la ley regulación de vehículos está encallada en la negociación política y el Consell de Mallorca sigue su ronda de reuniones con las patronales afectadas, alquiler de vehículos y navieras, y el sector del alquiler vacacional. A ello se suma que hay que poner al día el estudio de carga que encargó el departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras en 2024. Hace falta "actualizarlo y mejorarlo", reconocía este lunes el conseller insular Fernando Rubio, para lo que se va a desplegar un sistema de cámaras para recopilar nueva información.

En octubre de 2024 el presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunció que iban a regular el número de vehículos que entran en la isla y no tributan aquí y que pondrían un tope a la flota del rent a car para reducir la saturación en las carreteras. Lo hizo durante la presentación de un informe que había encargado la institución a la consultora de movilidad y transportes Cinesi. Con datos de 2023 confeccionaron un estudio sobre la capacidad de carga de la red viaria. Entre otros datos, arrojó que Baleares fue la comunidad autónoma con mayor índice de motorización con 912 vehículos por cada 1.000 habitantes y que en Mallorca sobraban entre 90.000 y 120.000 coches.

Tras una reunión este lunes con la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con o sin Conductor (Baleval), Rubio ha avanzado que se van a instalar 210 cámaras dentro de los próximos tres meses: 105 serán dispositivos de velocidad y contadores de vehículos, incluidas las bicicletas. Y otras 105 de vigilancia. Servirán para obtener datos del estado real y circulación de las carreteras y se compartirá la información con la Dirección General de Tráfico. Es decir, habrá que esperar a la información que recopilen estos dispositivos para volver a tener una radiografía de la carga que soporta la red viaria en Mallorca.

Estudio anual o binaual

El conseller recordaba que el borrador de la ley incluía que antes de establecer cupos de vehículos había que hacer un estudio anual o bianual. Por ello tienen que actualizarlo.

Desde Baleval se han cuestionado los datos recabados por el Consell al considerarlos estimaciones "falsas" que no son válidas para limitar vehículos. "No, no son falsos". Rubio defiende su validez al venir de una empresa especializada que brindó "datos muy importantes, pero, claro el estudio de carga se hizo en 2024 y, obviamente, en 2026 se ha de actualizar y mejorar".

El nuevo estudio de carga será "mucho más pormenorizado", con datos que "tranquilizarán al sector del rent a car"

El nuevo informe será "mucho más pormenorizado", con datos que "tranquilizarán al sector del rent a car, que es lo que nos ha pedido", añade el conseller.

Baleval, que mantiene su oposición a la futura ley, exige hacer el conteo de coches para fijar un techo con el sistema de cámaras antes de que el Consell fije cupos para su sector.

Trabajo "a destajo"

Mientras, sobre las dilaciones con la ley de regulación de entrada de vehículos, Rubio se escuda en que lo quieren "hacer bien, de la mano del sector. Es imprescindible que forme parte y esté de acuerdo". Agrega que necesitan consenso político y asegura que su departamento sigue trabajando "a destajo para que sea una realidad lo antes posible". No obstante, evita anticipar sus cálculos sobre si antes de que acabe la legislatura la norma estará en vigor, o si se quedará en el aire con las elecciones autonómicas previstas para mayo 2027.

Este martes hay un pleno extraordinario en el Consell a petición del PSIB-PSOE para debatir y votar la ley de movilidad sostenible elaborada por esta formación. Los socialistas buscan agilizar la aprobación de la ley.