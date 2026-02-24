EROSKI Baleares dona 49.000 € a catorce asociaciones de ayuda a la infancia

EROSKI ha clausurado hoy en Palma la decimotercera edición de su campaña solidaria ‘MideSonrisas’ con la entrega simbólica de 3.500 euros a cada una de las entidades benéficas participantes, que suman un total de 49.000 euros. Esta cantidad se ha obtenido a través de la venta, en todos los supermercados EROSKI de las Islas Baleares, de las ya tradicionales reglas-calendario ilustradas, que este año han llegado bajo el lema ‘Gracias por hacer que la solidaridad se pueda medir… en felicidad’.

La iniciativa está destinada a financiar 14 proyectos de ABAIMAR, ABDEM, ACCAB, ADIBA, ASNIMO, ASPACE, ASPANOB, Centre Mater Misericordiae, Dentistas sobre Ruedas, DISFAM, Fundación Nemo, Fundació Respiralia, Proyecto Juntos y Sonrisa Médica, gracias a la solidaridad de los clientes de EROSKI de todo Baleares. El objetivo de la campaña es medir simbólicamente la sonrisa de los niños y niñas que afrontan diversas dificultades.

Entre las iniciativas que este año se beneficiarán de la campaña se incluyen proyectos de apoyo a niños y niñas que reciben cuidados paliativos -y a sus familias-; iniciativas para ofrecer actividades que fomenten las relaciones sociales y las competencias emocionales de jóvenes de entre 18 y 25 años con un diagnóstico de esclerosis múltiple; y de mejora, adecuación y señalización de una pista deportiva, un espacio fundamental para el desarrollo de actividades físicas, lúdicas y de socialización.

Durante los últimos 3 meses se han ofrecido a los clientes de Baleares casi 50.000 reglas-calendario coleccionables por el precio simbólico de 1 euro, con tres modelos diferentes diseñados con el espíritu de «medir sonrisas». Se trata de reglas multifuncionales que, además de medir sonrisas, sirven como calendario y como marcapáginas, y que son, en definitiva, un símbolo de colaboración y solidaridad para seguir sumando esfuerzos en beneficio de la infancia. "Con ‘MideSonrisas’ convertimos un gesto muy sencillo, como es aportar 1 euro en caja, en apoyo real a proyectos que mejoran el día a día de niños y niñas y de sus familias, impulsando iniciativas concretas con un impacto directo.

Desde EROSKI queremos agradecer, un año más, la confianza y la implicación de todas las personas que lo hacen posible, así como el trabajo extraordinario de las entidades que están sobre el terreno.", ha afirmado la responsable de Relaciones Institucionales de EROSKI, Joana Manresa. En el acto ha estado presente la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández, quien ha felicitado a EROSKI por la decimotercera edición de esta campaña solidaria en favor de niños que padecen dificultades. También han acudido representantes de las catorce asociaciones de ayuda a la infancia beneficiarias, quienes han compartido los objetivos e impactos de sus proyectos.

127.000 € de solidaridad en 2025

Durante el año 2025, Eroski Baleares ha canalizado más de 127.000 euros a favor de causas solidarias a través de siete campañas desarrolladas en el archipiélago durante el último año. Estas iniciativas se han articulado mediante pequeñas aportaciones voluntarias de los clientes en caja, con el objetivo de apoyar a entidades sociales de las islas y contribuir a financiar proyectos vinculados a la infancia, la inclusión social, la atención a personas con discapacidad, la lucha contra la exclusión y la investigación. Las iniciativas solidarias impulsadas por EROSKI en Baleares durante este periodo han sido las siguientes:

• ‘MideSonrisas’, a favor de 14 asociaciones de ayuda a la infancia: 49.000 euros recaudados mediante la venta de reglas-calendario

• Campaña solidaria de verano a favor de Projecte Home Balears: 40.000 euros recaudados con la venta del cuadernillo para colorear ‘De quin color és la vida?’.

• Campaña solidaria ‘Un lápiz que da esperanza’, a favor de Cáritas Mallorca: 15.000 euros, mediante la venta de lápices.

• ‘Un lápiz que da esperanza’, a favor de Cáritas Menorca: 3.000 euros, mediante la venta de lápices. NOTA DE PRENSA

• ‘Un lápiz que da esperanza’, a favor de Cáritas Ibiza: 5.000 euros, mediante la venta de lápices.

• Campaña a favor de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca: 5.000 euros recaudados con la iniciativa de chapas solidarias.

• Campaña del calendario solidario a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer: 10.200 euros. En el marco del calendario solidario de la Asociación Elena Torres, la VIII edición de esta iniciativa superó por primera vez los 40.000 euros de recaudación total, destinados íntegramente a financiar investigación para la detección precoz del cáncer.

“En Baleares, la respuesta solidaria de nuestros clientes vuelve a demostrar el fuerte compromiso social de la comunidad. Gracias a estas pequeñas aportaciones, que son siempre voluntarias, se hace posible apoyar proyectos muy cercanos y con impacto real en nuestras islas”, ha señalado el director de EROSKI en Baleares, Alfredo Herráez.

25 millones de euros a fines sociales en 2025 en toda España

En el conjunto del Grupo EROSKI, el Balance del Plan de Solidaridad 2025 recoge un resultado de 25 millones de euros canalizados a fines sociales, en colaboración con 332 entidades sociales y públicas y con más de 280.000 personas beneficiades. Estas cifras, que incluyen las aportaciones propias del Grupo EROSKI, de su clientela y de las entidades, reflejan el alcance del Plan de Solidaridad de EROSKI, una iniciativa consolidada que canaliza la implicación solidaria de la cooperativa y de su clientela a lo largo de todo el año.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el programa ‘Céntimos Solidarios’, por el cual los clientes pueden añadir unos céntimos a su tique de compra y destinar esa cantidad a la causa social activa en ese momento. Durante el último año este programa superó los 1,3 millones de euros gracias a más de 9 millones de donaciones de clientes. El Plan también incluye programas de donación de alimentos, la tarjeta de compra para fines sociales y otras iniciativas de colaboración y acción social impulsadas por la compañía.

De cara a 2026, EROSKI ha configurado su Plan de Solidaridad a partir de una ‘Escucha de Solidaridad’ en la que participaron más de 6.500 personas, entre clientela, personas trabajadoras y ciudadanía en general. Las causas seleccionadas permitirán seguir apoyando proyectos centrados en la infancia, la salud y la lucha contra enfermedades, el acompañamiento a personas mayores y en situación de vulnerabilidad, la atención a personas con discapacidad, el apoyo a víctimas de violencia y la protección del medio ambiente, reforzando así una acción social alineada con las preocupaciones reales de la sociedad.