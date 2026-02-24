Educación organiza unas jornadas para prevenir la radicalización terrorista en las aulas de Baleares

Bajo el título Cuando educar es proteger, la Conselleria de Educación y Universidades celebrará, este próximo mes de marzo, unas jornadas de formación docente de Memoria y Prevención del terrorismo. El objetivo principal de este encuentro es «formar a docentes en prevención de la radicalización del terrorismo» mediante un programa que integra la memoria histórica y la seguridad ciudadana en el ámbito escolar.

La gestión de estas jornadas se realiza a través del Servicio de Formación Permanente del Profesorado de la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, y están dirigidas específicamente a «docentes de Educación Primaria, Secundaria, Formación Profesional, personas adultas y enseñanzas de régimen especial de las islas», así como a inspectores de educación.

El contenido del simposio busca «sensibilizar al profesorado, proporcionar indicadores para detectar procesos de radicalización y ofrecer herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia en el aula», según detalla Educación en nota de prensa. La actividad tendrá una duración de 8 horas y se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo.

Para facilitar la asistencia desde todas las islas, se ha establecido una modalidad doble: será presencial en Mallorca, en la sede de la Conselleria en Palma, y se podrá seguir por videoconferencia desde Menorca, Eivissa y Formentera. El periodo de inscripción para los interesados está abierto a través del portal del personal docente y «la inscripción estará abierta hasta el 8 de marzo».

Recursos didácticos para el aula

La programación del viernes 13 de marzo se abrirá con una ponencia sobre la historia y el presente del terrorismo en España a cargo de Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Seguidamente, se abordará «cómo hablar sobre el terrorismo en las aulas» mediante la presentación de unidades didácticas y recursos específicos para los centros.

La tarde del viernes contará con la intervención de representantes del Ministerio del Interior y el testimonio de Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, quien participará bajo la perspectiva de «víctima educadora». Durante la mañana del sábado 14 de marzo, el enfoque será técnico y preventivo. Miembros del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y de la Policía Nacional analizarán la «prevención de la radicalización en contextos educativos». Asimismo, se tratará el compromiso ético del docente y el tratamiento de estos contenidos en la educación secundaria.

El cierre de la formación se dedicará a las «buenas prácticas educativas». Docentes de las Illes Balears y de la Comunidad Valenciana expondrán sus métodos para trabajar la educación para la paz a través de fuentes históricas infantiles y el uso de testimonios en vídeo. Por último, el Centro de Profesorado de Inca presentará una formación de seguimiento para dar continuidad a estos aprendizajes en los centros educativos.