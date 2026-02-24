Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo se disipará la niebla en Mallorca? Esto dice la Aemet

La isla permanecerá en alerta amarilla durante las primeras horas de este martes

Las imágenes de la niebla en Palma

Las imágenes de la niebla en Palma / M. Elena Vallés

Duna Márquez

Mallorca ha amanecido bajo un manto de niebla que cubre amplias zonas de la isla, especialmente en el interior . La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que estos bancos sean persistentes durante las primeras horas del día, por lo que mantiene activa la alerta amarilla al menos hasta las diez de la mañana. No obstante, el pronóstico apunta a que la niebla tenderá a disiparse de forma progresiva a medida que avance la jornada.

La situación responde a un episodio de estabilidad atmosférica, con humedad acumulada durante la madrugada y ausencia de viento significativo, condiciones propicias para la formación de brumas persistentes.

¿Cuándo se levantará la niebla en Mallorca?

Según la previsión del tiempo en Mallorca hoy, tras una primera parte del día condicionada por la niebla, predominará el cielo poco nuboso. Los bancos irán disipándose de forma progresiva a lo largo de la mañana, con una mejora clara de la visibilidad entre media mañana y el mediodía.

En cuanto a las temperaturas en Mallorca, la jornada será prácticamente primaveral, con máximas que oscilarán entre los 18 y los 23 grados. El viento flojo del sur y suroeste contribuirá a mantener un ambiente templado y agradable, sin que se esperen precipitaciones.

De cara a la tarde, el escenario será plenamente estable en la mayor parte de la isla, con tiempo tranquilo y condiciones favorables para actividades al aire libre. No obstante, la evolución de la niebla en Baleares y posibles actualizaciones de los avisos meteorológicos pueden consultarse a través de los canales oficiales de la AEMET.

