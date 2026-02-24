Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro vuelos desviados y cuatro cancelados por la niebla en los aeropuertos de Baleares

BANCOS DE NIEBLA SOBRE IBIZA

BANCOS DE NIEBLA SOBRE IBIZA / J.A. Riera / DIB

EFE

La densa niebla de este martes por la mañana en los aeropuertos de Baleares ha provocado la cancelación de cuatro vuelos interislas y el desvío de otros cuatro en el aeropuerto de Ibiza, según han informado fuenetes de Aena.

Debido a la niebla, ha sido cancelado un vuelo de Palma a Ibiza y la conexión de regreso a la capital balear. También se ha suspendido un vuelo entre el aeropuerto de Mahón y Palma y la operación de regreso al centro menorquín.

Además, esta mañana han sido desviado cuatro conexiones con el aeropuerto de Ibiza, tres de ellos dirigidos a Valencia y uno a Barcelona.

Este lunes en el aeropuerto de Palma ya hubo las demoras en los aterrizajes y despegues de los vuelos por la niebla que cubría la bahía de la ciudad, y que obligó a activar los Procedimientos de Baja Visibilidad LVP, como detallaron controladores aéreos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en las islas brumas y bancos de niebla y predominio de cielo poco nuboso o despejado durante la jornada.

El pronóstico es de temperaturas con pocos cambios y viento flojo en el archipiélago

