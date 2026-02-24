Cuatro vuelos desviados y cuatro cancelados por la niebla en los aeropuertos de Baleares
EFE
La densa niebla de este martes por la mañana en los aeropuertos de Baleares ha provocado la cancelación de cuatro vuelos interislas y el desvío de otros cuatro en el aeropuerto de Ibiza, según han informado fuenetes de Aena.
Debido a la niebla, ha sido cancelado un vuelo de Palma a Ibiza y la conexión de regreso a la capital balear. También se ha suspendido un vuelo entre el aeropuerto de Mahón y Palma y la operación de regreso al centro menorquín.
Además, esta mañana han sido desviado cuatro conexiones con el aeropuerto de Ibiza, tres de ellos dirigidos a Valencia y uno a Barcelona.
Este lunes en el aeropuerto de Palma ya hubo las demoras en los aterrizajes y despegues de los vuelos por la niebla que cubría la bahía de la ciudad, y que obligó a activar los Procedimientos de Baja Visibilidad LVP, como detallaron controladores aéreos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en las islas brumas y bancos de niebla y predominio de cielo poco nuboso o despejado durante la jornada.
El pronóstico es de temperaturas con pocos cambios y viento flojo en el archipiélago
