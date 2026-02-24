75 años en Mallorca: el Colegio Bellver y la evolución de la educación internacional en la isla

Cuando una pequeña escuela británica abrió sus puertas en Palma en 1950, Mallorca estaba experimentando un cambio significativo. El turismo apenas comenzaba a desarrollarse y la comunidad internacional de la isla era modesta. Pocos podían imaginar entonces que la escuela fundada ese año se convertiría en la primera y más antigua escuela privada británica de España.

Setenta y cinco años después, Bellver College celebra este aniversario no solo como un hito institucional, sino como parte de la historia educativa más amplia de Mallorca.

Creciendo con la isla

Fundado en Palma en 1950, Bellver College lleva tres cuartos de siglo impartiendo educación continua en la isla. En la actualidad, educa a alumnos de entre 3 y 18 años, guiándolos desde la primera infancia hasta el A-Level y el acceso a la universidad.

Desde sus primeras décadas, el colegio británico de Mallorca acogió tanto a familias internacionales como a alumnos mallorquines cuyos padres buscaban un alto nivel de fluidez en inglés y acceso al sistema académico británico. De este modo, se convirtió en uno de los primeros colegios británicos de España en integrar a alumnos españoles en el plan de estudios británico, lo que refleja el carácter abierto de Mallorca durante la segunda mitad del siglo XX.

Más de 10.000 alumnos han estudiado en Bellver. Los antiguos alumnos han pasado a universidades de todo el Reino Unido y Europa, incluyendo en los últimos años instituciones como la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford.

Los resultados de los exámenes siguen siendo consistentemente buenos, y las últimas promociones han obtenido resultados por encima de la media nacional del Reino Unido en varias materias básicas. Los responsables del colegio atribuyen esto no a objetivos de rendimiento a corto plazo, sino a una disciplina académica sostenida y a unas expectativas elevadas.

Para muchas familias españolas, el atractivo reside en combinar titulaciones reconocidas internacionalmente con un dominio del inglés a nivel nativo, sin dejar de estar arraigados en Mallorca.

Bellver es también un centro oficial de exámenes de Cambridge y Pearson, lo que permite a los alumnos realizar los mismos exámenes externos que los estudiantes de todo el Reino Unido. Su campus, situado frente a la residencia de verano del rey de España, sitúa al colegio en el centro de la vida cívica de Palma.

Bellver College mantiene una escala moderada, con grupos reducidos en sus aulas. / .

Educación personalizada a escala humana

A diferencia de algunos campus internacionales más grandes que han surgido en los últimos años, Bellver ha optado por mantener una escala moderada. El tamaño de las clases se mantiene deliberadamente reducido, lo que permite un seguimiento cercano del progreso académico y el desarrollo individual.

El director Vincent Déperrois, que lleva más de veinte años al frente del colegio, cree que esta estructura favorece la calidad educativa a largo plazo.

«Cuando los profesores conocen bien a sus alumnos, pueden orientarlos de forma más eficaz», explica. «La educación no se limita a los resultados de los exámenes, sino que consiste en desarrollar la confianza, la disciplina y la independencia intelectual».

A lo largo de los últimos cursos se hace hincapié en el pensamiento independiente, la capacidad de análisis y los hábitos de estudio estructurados, como preparación para la universidad.

La comunidad escolar actual incluye familias mallorquinas, españolas e internacionales de ámbito profesional y empresarial que han hecho de la isla su hogar permanente. Aunque se basa en la tradición académica británica, la escuela mantiene el respeto por la lengua y la cultura españolas, lo que refleja la identidad internacional y a la vez claramente local de Mallorca.

Bellver College educa a alumnos de entre 3 y 18 años, guiándolos desde la primera infancia hasta el A-Level y el acceso a la universidad. / .

Apoyo individual y fortaleza lingüística

Además de su estructura académica, la escuela mantiene un programa de apoyo al aprendizaje consolidado desde hace mucho tiempo. Un profesor dedicado al apoyo al aprendizaje forma parte del claustro desde hace más de doce años, lo que refleja la comprensión de que los alumnos se desarrollan a ritmos diferentes y pueden necesitar una orientación estructurada en etapas clave.

En los últimos años, este programa se ha reforzado mediante el acceso a servicios especializados, como la psicología educativa y el apoyo para diferencias específicas de aprendizaje, como la dislexia. Los responsables del colegio hacen hincapié en que el apoyo no está diseñado para rebajar el nivel, sino para garantizar que las altas expectativas sigan siendo alcanzables para todos los alumnos.

Al mismo tiempo, el idioma sigue siendo fundamental para la identidad del colegio. Los alumnos se gradúan con un dominio del inglés a nivel nativo, al tiempo que estudian español y otros idiomas extranjeros como parte del plan de estudios. Para muchas familias españolas, esta combinación de profundidad lingüística y rigor académico proporciona tanto continuidad cultural como movilidad internacional.

La identificación temprana, la intervención estructurada y la estrecha comunicación con las familias forman parte de una filosofía más amplia: altos estándares, cuidadosamente respaldados.

Además de su estructura académica, la escuela mantiene un programa de apoyo al aprendizaje consolidado / .

Educación más allá de los exámenes

Además de los estudios académicos, se anima a los alumnos a participar en actividades extracurriculares que fomentan la responsabilidad y la resiliencia. El colegio ofrece el programa Duke of Edinburgh's Award, reconocido internacionalmente, que promueve el liderazgo, el compromiso con la comunidad y el desarrollo personal.

Más allá de las titulaciones oficiales, el objetivo del colegio sigue siendo claro: que los alumnos salgan seguros de sí mismos, elocuentes y preparados para continuar sus estudios y su vida profesional en un mundo cada vez más interconectado.

Un nuevo capítulo, con continuidad

Este año de aniversario también coincide con un cambio de propiedad. Tras cincuenta años bajo el mismo propietario, Bellver ha sido adquirido por un grupo que incluye a un antiguo alumno y a dos inversores privados con sede en Mallorca.

En un momento en el que muchos colegios internacionales de toda Europa se están consolidando en grupos educativos más grandes, la propiedad de Bellver sigue comprometida con la zona y directamente involucrada en el futuro de la isla.

El equipo directivo permanece sin cambios. Déperrois y su equipo directivo siguen en sus puestos, lo que proporciona continuidad a las familias y al personal.

Los nuevos propietarios han hecho hincapié en la gestión a largo plazo frente a la expansión rápida. Afirman que el crecimiento se guiará por los estándares y no por las cifras.

Inmerso en la tradición académica británica, Bellver College refleja la identidad internacional y a la vez claramente local de Mallorca.. / .

Mirando hacia el futuro

El panorama educativo actual de Mallorca es más diverso que en cualquier otro momento de su historia. Las instituciones internacionales y locales operan codo con codo en un entorno cada vez más globalizado, y las familias están más informadas —y son más ambiciosas— a la hora de elegir la educación de sus hijos.

Setenta y cinco años después de su fundación, Bellver College sigue ocupando una posición destacada, como el primer y más antiguo colegio británico privado de España y como una institución profundamente arraigada en Palma.

Los alumnos se gradúan con un dominio del inglés a nivel nativo, al tiempo que estudian español y otros idiomas extranjeros. / Bellver College

Para muchas familias, la cuestión ya no es simplemente dónde estudiarán sus hijos, sino cómo estarán preparados para las oportunidades que les esperan fuera de la isla. En ese contexto, la combinación de un nivel de inglés nativo, titulaciones reconocidas internacionalmente y unos estándares académicos sostenidos ofrece una ventaja significativa.

A medida que Mallorca sigue reforzando su presencia internacional, la ambición de Bellver es clara: garantizar que los alumnos educados aquí puedan moverse con confianza entre culturas, universidades y carreras profesionales, equipados no solo con buenos resultados académicos, sino también con la independencia y la disciplina intelectual necesarias para triunfar.

Setenta y cinco años después, el mensaje es claro: educación en Palma, oportunidades sin fronteras.