Podemos propone convertir la antigua prisión de Palma en viviendas sociales y una residencia pública de estudiantes

Podemos ha propuesto convertir la antigua prisión de Palma en viviendas sociales y en una residencia pública de estudiantes y ha llamado al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, a abandonar la idea de construir una rotonda.

La coordinadora del partido en Baleares y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha visitado el antiguo presidio acompañada de la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons.

La intención de la visita, según ha indicado la formación morada en un comunicado, era conocer de primera mano la situación de las personas que actualmente viven en la prisión ante la "imposibilidad" de acceder a una vivienda en la ciudad.

Reivindicación de uso social del edificio

"No estamos hablando de cifras abstractas: estamos hablando de trabajadores precarios, personas migrantes, vecinos y vecinas que lo único que reclaman es una vivienda social digna. Nos lo han dicho claro: quieren pagar un alquiler asequible y vivir con estabilidad", ha explicado Muñoz.

La regidora ha considerado que "nadie entiende" que el Consistorio pretenda "expulsar" a estas personas para construir una rotonda mientras mantiene "vacío y degradado" un edificio público "con enorme potencial social".

"Jaime Martínez debe decidir si quiera pasar a la historia como quien desalojó a personas vulnerables para hacer una rotonda o como quien lideró un proyecto valiente de rehabilitación y vivienda pública", ha dicho.

Propuesta de vivienda pública y residencia estudiantil

Desde Podemos Palma han defendido que lo "sensato, responsable y justo" sería rehabilitar la antigua prisión y destinarla, en una parte significativa, a vivienda de protección oficial. "Palma necesita vivienda pública, no más infraestructuras pensadas sin perspectiva social", ha dicho la regidora.

Además, la formación ha planteado que otra parte del edificio se destine a residencia pública para estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), quienes se enfrentan a una "grave falta de alojamiento asequible".

"Integrar vivienda social y residencia pública en un mismo proyecto sería una apuesta de ciudad inteligente y cohesionada. Hay que pasar del abandono a la oportunidad", ha insistido Muñoz.

Críticas a la respuesta municipal

Podemos, no obstante, ha lamentado que la respuesta del Ayuntamiento de Palma sea "la represión y la estigmatización de quienes viven en los márgenes" y ha exigido al equipo de gobierno municipal que "deje de trabajar para los especuladores y actúe de manera inmediata para garantizar el derecho a la vivienda".