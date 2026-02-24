Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alquiler baja 40 euros en Palma tras alcanzar su techo histórico

Un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocas revelan un ajuste moderado que llega después de varios años de fuertes incrementos en el mercado

Los alquileres en Palma bajan unos 40 euros de media, según datos de Fotocasa.

Los alquileres en Palma bajan unos 40 euros de media, según datos de Fotocasa. / B. Ramón

Duna Márquez

El precio del alquiler en Palma registra un ligero ajuste tras alcanzar máximos históricos en 2025. Según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, la renta media de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados ha descendido 40 euros al mes, pasando de 1.543 € en su punto más alto a 1.503 € actuales.

Se trata de un ajuste moderado que llega después de varios años de fuertes incrementos en el mercado del alquiler en la capital balear.

Un descenso tras tocar techo

Palma no es la única gran ciudad donde se observa este movimiento. El informe de Fotocasa señala que otras capitales también han registrado ligeros descensos después de haber alcanzado máximos históricos en 2025. Así, en Madrid los caseros han recortado hasta 75 euros en la renta media, y en Barcelona 34.

La incógnita ahora es si estos datos anticipan una etapa de estabilización o cambio en el mercado del alquiler, o, por el contrario, responden a un ajuste puntual tras tocar techo.

El alquiler en Palma sigue en niveles altos

A pesar de esta bajada de 40 euros en la renta media, el precio del alquiler en Palma continúa en cifras elevadas en comparación con ejercicios anteriores.

El mercado sigue caracterizado por:

  • Alta demanda de vivienda en alquiler
  • Oferta limitada en determinadas zonas
  • Precios todavía en niveles históricamente altos

Ajuste puntual, no tendencia confirmada

El dato refleja un descenso tras máximos, pero no permite concluir que el mercado haya iniciado una etapa de bajadas sostenidas. La evolución en los próximos meses será clave para determinar si se trata de un simple ajuste técnico o del inicio de una fase de mayor estabilización.

Por el momento, según Fotocasa, el alquiler en Palma sigue siendo caro, aunque con un leve respiro respecto a los picos registrados en 2025.

