El mercado de casas de lujo de Mallorca también ha agotado la ‘botella de champagne’

El efecto ‘botella de champagne’ con el que se salió de la covid se ha agotado también en el mercado de las viviendas de lujo, según se señala desde las empresas especializadas en este tipo de residencias. Además de pronosticar el fin de las subidas de precios superiores al 10% en las propiedades de alta gama, y señalar que previsiblemente durante 2026 estas se moverán en torno al 5% o el 6%, se reconoce que la demanda por parte de los alemanes (con diferencia la más importante por parte de extranjeros) sigue dando señales de debilidad debido a las incertidumbres en la economía internacional pero también a la debilidad de la de ese país.

«En estos momentos cualquier compra de una residencia de alto nivel es más racional y más meditada», afirma el que fuera presidente de la patronal balear de inmobiliarias especializadas en este mercado (Abini), Hans Lenz, reflejo de que la euforia que se produjo en la demanda extranjera tras la pandemia se ha agotado.

Sobre este punto, recuerda que buena parte de estas compras venían protagonizadas por empresarios germanos, que se suelen decantar por propiedades de dos a cinco millones de euros, y que «ahora tienen otras preocupaciones relacionadas con la marcha de su economía, entre las que no se encuentra la adquisición de una segunda residencia en Mallorca que en realidad no necesitan».

Hay que tener en cuenta que las compras por parte de alemanes suponen casi la mitad de las adquisiciones que se registran en la isla por parte de extranjeros.

Eso supone que el ritmo con el que se producen las operaciones de compraventa se va a ralentizar, según se vaticina de cara al presente año.

El mercado inmobiliario entra en una fase "más racional" / G. Bosch

Volver a la «normalidad»

Sin embargo, Hanz Lenz considera que lo que está sucediendo en esta entrada de 2026 no es negativo, y que básicamente implica recuperar la «normalidad» previa a la covid.

Sobre este punto, desde el sector inmobiliario se señala que para las agencias con años de presencia en Mallorca, adaptarse a la situación actual, que ya han vivido años atrás, no supone excesivos problemas, y que más difícil puede resultar hacer frente a esta coyuntura para las que llegaron a la isla para aprovechar el ‘boom’ de demanda que se ha vivido a lo largo del pasado lustro.

Incluso se apunta que aunque los precios en este segmento de las operaciones inmobiliarias seguirán aumentando aunque con más moderación, habrá propiedades que se encuentran en la franja más elevada por lo que esos valores se refiere cuyos propietarios van a tener que plantearse aplicar alguna bajada debido a que les está resultando muy difícil encontrar un comprador que esté dispuesto a desembolsar según qué cantidades.

Cuando se habla con representantes del sector, entre los ejemplos que aparecen con más frecuencia está el de la Villa Solitaire de Son Vida, que en 2018 salió a la venta por 65 millones de euros, anunciándose como la propiedad más cara de la isla, y que actualmente se sigue ofreciendo pero por 39,5 millones. En relación con este tipo de casos, se admite que «mantener una casa durante tantos años sin encontrar un comprador deja de ser negocio», y se defiende que es mucho mejor moderar las aspiraciones de este tipo desde el primer momento.

Al contexto actual del mercado mallorquín de la alta gama se suma que hay otras zonas de Europa que en estos momentos resultan más atractivas para la adquisición de una segunda residencia por disfrutar de un tratamiento fiscal más favorable, y sobre este punto se señalan los ejemplos de Italia y Portugal.

Un mercado «robusto»

Pese a esta tendencia a la moderación, desde las inmobiliarias de alto nivel se señala que el mensaje que se debe de transmitir no es de pesimismo, al considerar que el mercado mallorquín sigue siendo muy «robusto», en palabras de Lenz, y que sigue presentando notables atractivos para las personas que desean contar con una residencia en Mallorca, al disponer de unos niveles de seguridad, oferta sanitaria, comunicaciones y climatología que hacen que sea un destino óptimo.

Es por ello que se habla de «regreso a la normalidad» tras una etapa de cierto ‘recalentamiento’ en el sector.