El Govern admite el atasco de proyectos para futuros pisos en la Dirección General de Recursos Hídricos

El Govern balear reconoce el problema existente en la Dirección General de Recursos Hídricos, donde se generan importantes demoras en la tramitación de proyectos para la construcción de viviendas (los promotores hablan de más de mil pisos atascados), y afirma que ya está tomando medidas para hacer frente a esta situación, con una reorganización interna para desbloquear los expedientes pero «dentro del procedimiento administrativo habitual», que es lo que los empresarios cuestionan en buena medida.

Desde la conselleria del Mar, de la que depende el citado departamento, se justifica el problema alegando el fuerte incremento que se ha registrado en el número de expedientes correspondientes a viviendas plurifamiliares que se reciben.

Ante esta situación, se añade que «desde la Dirección General se está llevando a cabo una reorganización interna para poder resolverlos con mayor agilidad y adaptarse al incremento de actividad», y se concreta que «se ha organizado una línea específica de tramitación para este tipo de proyectos, con el objetivo de agilizar su resolución dentro del procedimiento administrativo habitual».

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar / B. Ramón

Confluencia de problemas

Se reconoce la necesidad de tomar medidas especiales ante la confluencia de un problema de emergencia habitacional y una fuerte entrada de proyectos en el citado departamento del Govern balear.

El presidente de la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba), Oscar Carreras, opta por no valorar la citada reorganización interna, pero cuestiona algunas de las afirmaciones realizadas desde la Conselleria, y subraya que los retrasos de Recursos Hídricos a la hora de realizar sus informes «viene de lejos», y no se trata de un problema coyuntural relacionado con un aumento reciente en el número de expedientes.

Este representante empresarial ya denunció que buena parte del problema del ‘atasco’ de expedientes sobre futuras viviendas se explica porque Recursos Hídricos alega falta de capacidad de depuración de aguas residuales para poner en marcha nuevas edificaciones, cuando se está construyendo una nueva planta depuradora cuyas obras quedarán concluidas antes de que esas residencias puedan ser habitadas. También se cuestiona que se apunten problemas de suministro de agua potable cuando el problema, según esta patronal, es que se está pendiente de renovar algunas concesiones.

Oscar Carreras, presidente de Proinba / G. Bosch

Propuesta de promotores

Por ello, Oscar Carreras reta a la Dirección General de Recursos Hídricos a que «nos confirmen si, a su criterio, hay o no capacidad de depuración y suministro de agua para los urbanos y urbanizables previstos. Todo lo demás, teniendo en cuenta que ya hay un mapa de zonas inundables aprobado con las medidas preventivas a seguir, debería de ser que los técnicos municipales sean competentes para informar y otorgar licencia directamente».

Como alternativa, el presidente de los promotores reclama el compromiso del citado departamento de que sus informes se elaboren en el plazo máximo de un mes.

Eso refleja el escepticismo existente en el sector ante la posibilidad de que las medidas que está adoptando la conselleria del Mar vayan a poner fin al problema que se está registrando, y que afecta de forma notable a proyectos de Palma pero también de Llucmajor, Marratxí y Campos, por citar algunos ejemplos.

Carreras ha insistido en que los contactos mantenidos con los responsables «políticos» en el Govern son positivos, pero que luego se dan contra el muro que suponen los criterios de los técnicos a la hora de buscar una mayor agilidad en las tramitaciones.