UGT denuncia que las ambulancias desmontadas de Baleares siguen superando el peso permitido y los técnicos las conducen sin carné

El sindicato UGT ha denunciado que los técnicos del transporte sanitario no urgente han estado conduciendo durante más de tres meses ambulancias que, con seis ocupantes, superarían los 3.500 kilos de peso, el límite que marca la diferencia entre poder conducir con el carné B (el de coche) o necesitar el carné C (el de camión).

Como se recordará, la nueva flota de ambulancias que adquirió la empresa pública GSAIB planteó un problema desde el principio: una parte de los vehículos (las ambulancias no urgentes, las blancas) superaban los 3.500 kilos, lo que obligaba a los técnicos a disponer del permiso C para conducirlas. Sin embargo, una parte importante de la plantilla solo cuenta con carné B. Para intentar solucionar esta situación, la empresa pública de la conselleria de Salud desmontó una parte de la flota para reducir su peso.

Desde UGT explican que, después de eliminar elementos como las rampas hidráulicas, los vehículos pesarían 3.190 kilos sin ocupantes. El problema surge al calcular el peso con los ocupantes subidos: la ley utiliza como referencia estándar 75 kilos por persona, por lo que solo con dos técnicos y dos pacientes (cuatro ocupantes en total), el peso ya alcanzaría los 3.490 kilos, por debajo del límite de 3.500, lo que permitiría circular con carné B.

Sin embargo, según explica UGT en el comunicado, las órdenes de GSAIB indicaban que debían trasladarse hasta cuatro pacientes más los dos técnicos, es decir, seis ocupantes. En ese supuesto, el peso total ascendería a unos 3.640 kilos, superando el umbral legal y requiriendo permiso C.

"Durante tres meses se ha puesto en riesgo grave tanto a trabajadores como a pacientes y usuarios de la vía pública", afirma el responsable de Transporte Sanitario de UGT en Baleares, Javier Marín, que habla de "negligencia total y absoluta" por parte del Ib-Salut y GSAIB.

Dos pacientes como máximo

Ante esta situación, UGT ha pedido a los trabajadores que suban a sus ambulancias como máximo a dos personas a la vez, de forma que no se supere ni el peso máximo permitido para el carné B ni el número de plazas que figura en la documentación técnica. "Por mucha orden que dé quien sea, los trabajadores no deben poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas", señala el comunicado.

El sindicato vincula la polémica a los problemas que arrastra la nueva flota de ambulancias del transporte sanitario programado (no urgente). Según el sindicato, ahora hay menos vehículos operativos con camilla que antes y una parte de la flota tiene una capacidad reducida, lo que estaría generando retrasos en los traslados hospitalarios, además del malestar en la plantilla de trabajadores.

El Ib-Salut niega irregularidades

Por su parte, el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, preguntado por este asunto en una rueda de prensa esta mañana, ha negado que se hayan producido irregularidades y ha asegurado que existe "una divergencia entre lo que dice la ficha técnica y lo que dice el permiso de circulación", pero ha recalcado que "lo que prevalece legalmente es la ficha técnica, que indica seis ocupantes". Según UGT, la ficha técnica indica cuatro.

En cuanto al peso, ha asegurado que "en ningún momento se han superado los pesos permitidos" y que, aunque se utilicen 75 kilos como referencia por ocupante, la normativa contempla una variabilidad de hasta el 10% que, según ha defendido, "no ha sido superada".

"Los transportes siempre han sido absolutamente seguros y el uso de las ambulancias totalmente correcto", ha afirmado el director general, quien ha añadido que el sistema sanitario trabaja "al límite" por la presión asistencial, especialmente tras la reciente huelga médica.

UGT, por su parte, exige que se depuren responsabilidades y no descarta acudir a los tribunales si no se adoptan medidas.