Los trabajadores de SFM piden una reunión urgente con la empresa y vuelven a amenazar con la huelga en los trenes de Mallorca

Una semana después del principio de acuerdo entre la dirección y el comité de empresa de Serveis Ferroviarios de Mallorca (SFM), los trabajadores piden una reunión urgente con la empresa y vuelven a amenazar con paros parciales en los trenes de Mallorca. El comité denuncia a través de un comunicado que "la ampliación de plantilla, que prometieron como parte del acuerdo, sigue sin abordarse".

"La Dirección de SFM se comprometió públicamente a presentar una propuesta concreta de plantilla que garantizara un crecimiento exponencial en las áreas críticas para la seguridad y la calidad del servicio: talleres, vías y obras, mantenimiento, áreas técnicas, Factores de Circulación, Call Center y el colectivo de intervención. Hoy, más de cinco días después, no existe ninguna propuesta encima de la mesa ni visos de que así sea. La falta de personal en áreas estratégicas no es una cuestión menor. Hablamos de garantizar un servicio público seguro, eficaz y digno para la plantilla y la ciudadanía para poder dar solución a los 47 puntos restantes que el Comité de Empresa denunció ante la Dirección", destacan los trabajadores.

Reunión urgente

Ante esta situación, el comité de empresa exige que se convoque de manera urgente una nueva reunión para tratar este asunto. "Este Comité no quiere creer que, una vez más, se esté jugando con los tiempos para dilatar compromisos y vaciar de contenido los acuerdos alcanzados. Pero los hechos, a día de hoy, no acompañan a las palabras. Exigimos que, a lo largo de esta misma semana, la Dirección convoque de manera urgente al Comité de Empresa para trasladar formalmente la propuesta comprometida, de lo contrario no nos quedará otra opción que la de reactivar los paros.

"Sin una propuesta real, con cifras concretas y calendario de ejecución, no será posible avanzar en la desactivación de los paros. La plantilla ha demostrado responsabilidad. Ahora le corresponde a la Dirección estar a la altura de sus compromisos. No vamos a aceptar más dilaciones. La seguridad y el empleo digno no se negocian, se garantizan", recalcan los trabajadores.

Principio de acuerdo

Cabe recordar que la semana pasada la dirección y el comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) alcanzaron un principio de acuerdo para crear una Comisión de Seguridad de la Circulación y ampliar en más de 50 personas la plantilla, una medida que el órgano sindical condiciona a la desconvocatoria de los paros anunciados.

Noticias relacionadas

El presidente del comité de empresa, Ricardo Mas, explicó en declaraciones a los medios que las propuestas en materia de seguridad se enmarcaron "en un ambiente mucho más proactivo" respecto a como se había hecho hasta ahora y que se encontraron puntos de encuentro con la gerencia de SFM.