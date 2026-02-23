Termina la instalación de dos de las nuevas escaleras mecánicas de la estación de transporte de Palma

Tras varios meses estropeadas por averías técnicas esta mañana han vuelto a funcionar dos de las nuevas escaleras mecánicas que dan acceso desde la calle a la estación intermodal de Palma. Se trata de la primera gran renovación de las escaleras desde que esta infraestructura de transporte se inaugurara hace ahora 20 años. La inversión económica para llevar a cabo el proceso de modernización de la instalación ha supuesto un coste de 3,7 millones de euros.

El conseller del área de transportes, José Luis Mateo, ha detallado que con esta reforma lo que se pretende es mejorar el acceso, el confort y la seguridad de las miles de personas que utilizan a diario los medios de transporte público para moverse por la isla. Mateo se ha desplazado esta mañana a la estación acompañado por la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, por la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Luisa Serra y por el gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca, José Ramón Orta.

Desde esta mañana ya están funcionando las dos largas escaleras mecánicas que permiten entrar y salir de la estación. Esta previsto renovar las otras dos escaleras, que han estado funcionando mientras se renovaba la otra parte de la infraestructura. En los próximos días se iniciará la nueva instalación, que durará algunos meses, debido a que se trata de una escalera de doble sentido muy larga.

Mateo explicó que, en realidad, el proyecto prevé renovar las diez escaleras que en su momento se instalaron en la estación de transporte. El pasado mes de marzo ya se sustituyeron las primeras cuatro escaleras, que son precisamente las que dan acceso a los usuarios a los andenes de tren y metro.

Para las escaleras que se han presentado esta mañana ha sido necesario esperar más de tres meses desde que los operarios empezaron a trabajar en su sustitución. Las anteriores estaban muy dañadas, al encontrarse en el exterior, sin ninguna cubierta que las protegiera. Han sufrido las consecuencias del mal tiempo, lo que ha hecho imposible poder repararlas y ha sido necesario sustituirlas.

La reforma integral de la estación de transporte de Palma también incliye otras actuaciones. Así, el conseller detalló que se van a reformar los baños públicos, aumentando su espacio. Además de ser más modernos, en este espacio se va a mejorar la accesibilidad. También está previsto la sustitución del pavimento podotáctil para facilitar los desplazamientos de personas con discapacidad visual. Se crearán nuevos aparcamientos de bicicletas con capacidad de 72 plazas, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible. Y por último se realizará una reforma de la oficina de atención al usuario, aumentando el espacio, y se mejorará tanto la zona de acceso como la de espera.

Las viejas escaleras de la estación se han sustituido por unas nuevas / J.F.M.

El Govern ha detallado esta mañana que también se instalarán nuevas pantallas informativas en la estación de transporte de Palma y se recordó que el pasado verano se colocaron unos ventiladores industriales en la terminal de autobuses para facilitar el tránsito de los usuarios desde las dársenas a la estación.

El conseller ha insistido en que el objetivo de la reforma de la estación es mejoraras unas instalaciones que han ido creciendo en cuanto al número de usuarios. De hecho, en seis años se ha triplicado el número de viajeros que pasan por la estación, pasando de 5,8 millones en 2019 a los más de 16.5 a finales del año pasado. Esta reforma se enmarca en el denominado plan de infraestructuras “Islas en transformación” y la inversión definitiva de 3,6 millones se financia en su mayor parte con recursos provenientes del factor de insularidad del régimen especial de Baleares y con fondos europeos.

El Govern ha insistido en que con estas actuaciones se reafirma el compromiso del Ejecutivo de mejorar las infraestructuras en transporte público en Mallorca, para convertirlo en un servicio de calidad, de fácil acceso y seguro para todos los usuarios.