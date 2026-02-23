Salud y Cruz Roja sellan una alianza para acompañar el duelo tras el suicidio

La Conselleria de Salud y la Fundación Cruz Roja en Baleares han presentado este lunes un acuerdo de colaboración técnica para la atención a personas que han sufrido la pérdida de un familiar, amigo o persona cercana por suicidio. Este protocolo, denominado de "postvención", busca sistematizar la ayuda a un colectivo que, según las estimaciones, comprende actualmente a unas 400 personas en las islas. El objetivo principal es "ofrecer un espacio profesionalizado" para gestionar un tipo de duelo que los expertos califican "de alta complejidad" y que suele estar rodeado "de estigma social".

La consellera de Salud, Manuela García, ha detallado durante el acto que "el impacto emocional de estas muertes no es natural ni esperado", lo que genera un efecto expansivo en el entorno. Los estudios técnicos indican que por cada fallecimiento por esta causa, existen entre seis y ocho personas directamente afectadas por las consecuencias psicológicas del suceso. El convenio tendrá una duración inicial de dos años y se integra como una pieza específica dentro del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las islas (PEBESMIB), "con el fin de que los familiares no tengan que transitar este proceso en soledad o silencio".

Uno de los puntos clave de la presentación ha sido la clarificación del circuito que deben seguir los ciudadanos para acceder a esta asistencia. El protocolo se ha diseñado para ser directo: las personas en situación de duelo por suicidio pueden acudir por iniciativa propia a Cruz Roja o, de manera preferente, a través de su médico de cabecera en los centros de salud de Atención Primaria. Será el facultativo quien realice la derivación formal al equipo especializado de la entidad para iniciar el acompañamiento.

El programa no se limita a la atención clínica individual, sino que -como ha detallado y aclarado la consellera- "pone el foco en la labor comunitaria y en la creación de ambientes donde el sufrimiento y las dudas derivadas del fallecimiento puedan ser expresadas sin juicio". La inversión de 30.000 euros contempla la actividad de un equipo psicosocial liderado por una psicóloga experta, que colaboraba con la administración y que ahora actuará como referente técnica del convenio, según han explicado.

Intervención grupal

El presidente de la Fundación Cruz Roja en Baleares, Mateu Ballester, ha destacado que la organización aporta su experiencia previa en la atención a colectivos vulnerables, señalando que están "preparados técnica y humanamente" para ofrecer este apoyo psicosocial. Según Ballester, el objetivo es reforzar el "compromiso con la vida" y con aquellas personas que atraviesan este duelo" en silencio, impulsando acciones de sensibilización para que los supervivientes puedan vivir su proceso con dignidad".

La metodología de trabajo presentada por Cruz Roja y los responsables de Salud Mental se basa en el acompañamiento psicosocial y la formación de grupos de ayuda mutua. Estos grupos permiten que los propios usuarios se conviertan en nodos de apoyo para otros, "compartiendo experiencias y herramientas de superación en un entorno controlado". Desde el punto de vista técnico, se busca reforzar la resiliencia de la comunidad y evitar que el trauma derivado de la muerte sobrevenida derive en patologías mentales crónicas para los supervivientes.

El equipo psicosocial de Cruz Roja, compuesto por profesionales especializados, se encargará de gestionar tanto el duelo inicial como los programas de sensibilización necesarios para que el entorno social del afectado comprenda la naturaleza del problema. Esta labor de sensibilización es fundamental "para combatir el aislamiento que muchas veces sufren estas familias", quienes, en ocasiones, omiten la causa de la muerte de su familiar por miedo al rechazo o la incomprensión de su entorno cercano, ha profundizado García.

Datos de incidencia

Durante la presentación del convenio, la Dirección General de Salud Mental, Carme Bosch, ha aportado datos contextuales sobre la incidencia del suicidio en Baleares. Según las cifras de 2024, la franja de población con mayor tasa se sitúa a partir de los 49 años, con una prevalencia especialmente marcada en los mayores de 65 años. Como dato relevante dentro de la estadística de 2025, se ha destacado la ausencia de casos en menores de 15 años, aunque los técnicos advierten de que la complejidad del fenómeno impide establecer un perfil único de riesgo.

Bosch ha querido destacar que la naturaleza de este tipo de pérdida se distingue de otros duelos por la "sensación de muerte evitable" que suele perseguir a los supervivientes", una percepción que "genera sentimientos de culpa y la idea persistente de haber podido intervenir para cambiar el desenlace", lo que hace que el proceso de aceptación sea mucho más lento y doloroso que en otros fallecimientos, ha concluido.