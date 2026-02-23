Rubén Hernández Pons, técnico de educación pública del sindicato STEI: "La Conselleria debería garantizar que el centro más cercano sea de máxima calidad"

El nuevo mapa de escolarización en Baleares para el próximo curso ha reabierto el debate sobre si la libertad de elección es un derecho universal o un privilegio supeditado a la capacidad económica de cada familia. Mientras la Conselleria de Educación y Universidades defiende la eliminación de las zonas escolares como una apuesta, las voces críticas desde el sector docente y sindical alertan de un «retroceso histórico». Rubén Hernández Pons, especialista en educación pública del sindicato STEI, recibe a este medio con una mezcla de indignación y preocupación. Para Hernández, la normativa actual no solo «ignora» la evidencia pedagógica, sino que atenta contra la cohesión social de los barrios.

El argumento central de la Conselleria de Antoni Verase basa en dotar de «mayor libertad» a los padres para elegir el centro de sus hijos. Sin embargo, para el especialista, esta premisa es falaz. «Las familias no tienen los mismos recursos a la hora de afrontar, por ejemplo, la movilidad a la que han de hacer frente», afirma con rotundidad. El técnico explica que la libertad solo es real si se puede hacer efectiva, y esto -dice- depende directamente de la disponibilidad de tiempo y medios económicos.

«Hay familias que tienen un vehículo privado y tiempo para cruzar la ciudad, y otras que no. Al eliminar la proximidad, la Conselleria pone una barrera invisible pero infranqueable», señala. Según el representante del STEI, este sistema genera un «doble truco» donde la administración «se lava las manos» ante la desigualdad de oportunidades, convirtiendo el derecho a la educación «en una suerte de competición logística».

Uno de los mayores temores del sindicato es la transformación de los centros educativos en entidades que compiten entre sí por captar a determinado tipo de alumnado. Hernández lamenta que el mensaje enviado a la ciudadanía sea que existen «escuelas buenas» y «escuelas malas». «Los niños no tienen dobles oportunidades. Se escolarizan solo una vez», recuerda, insistiendo en que la Administración «debería garantizar que el centro más cercano sea siempre de máxima calidad».

En este escenario, el polémico punto por antiguo alumno —que Hernández denomina «punto dinástico»— actúa como un catalizador «de la segregación». «Es simplemente una fórmula para mantener una cierta clase de familias que ya eran propias de ese centro, normalmente por motivos socioculturales y económicos», denuncia. Para el experto, este criterio carece de cualquier peso pedagógico y solo sirve para «perpetuar la diferencia» en lugar de abrir los centros a la diversidad del barrio.

Hernández defiende que "La proximidad ayuda al niño a comprender el mundo. Crea vínculos dentro del barrio que dan coherencia a su vida". / Manu Mielniezuk

El bienestar docente

La «segregación» que -asegura el STEI- subyace de la zona única, no es un concepto abstracto; tiene consecuencias directas en el día a día de las aulas. Hernández aporta datos clave al respecto: centros donde la concentración de alumnado con necesidades específicas (NESE) supera el 50%, mientras otros apenas llegan al 9%. «Esto es una aberración. ¿Cómo gestionas un aula con un 56% de alumnos con necesidades lingüísticas o pedagógicas?», se pregunta.

Esta situación deriva en un fenómeno de «agotamiento o burnout» entre el profesorado. «Muchos docentes acaban desanimados porque se enfrentan a una realidad que no pueden manejar. Se implican personalmente en el fracaso de esos niños que, en otro entorno, serían brillantes», explica. Según Hernández, el colectivo docente está «cerca de explotar» debido a la sobrecarga, la falta de inversión — «Balears sigue lejos del 5% del PIB en educación», especifica— y la sensación de que se les utiliza «como chivo expiatorio de problemas estructurales».

Ruptura de la red social del barrio

Según profundiza el experto en educación pública, más allá de lo académico, la zona única ‘hiere de muerte’ la vida comunitaria. Para el STEI, la proximidad no es solo una cuestión de transporte, sino de pedagogía. «La proximidad ayuda al niño a comprender el mundo. Crea vínculos dentro del barrio que dan coherencia a su vida», defiende. Por lo que añade que al desplazar a los niños fuera de su entorno, se destruye la red social que dinamiza las barriadas.

Además, subraya la «contradicción medioambiental» de estas medidas: «En un mundo que tiende a ser más verde, nos vienen con una iniciativa que incentiva el uso del vehículo privado y satura la red de transporte público». Para el sindicato, la solución no pasa por «facilitar la huida de los centros, sino por reforzarlos con proyectos atractivos y recursos humanos».

Lo que más frustra a Hernández es el aparente desprecio de los responsables políticos hacia los expertos y la normativa vigente. «Es desesperante que la universidad, los pedagogos y Europa nos digan que estas medidas aumentan la segregación y la Conselleria haga oídos sordos», lamenta.

Para revertir esta tendencia, propone medidas concretas que -apunta- «la administración ya tiene a su alcance pero no aplica», como por ejemplo diagnósticos tempranos de necesidades, una distribución equitativa de la matrícula sobrevenida (alumnado que llega ya iniciado el curso) y el fin de las barreras económicas «encubiertas» en la escuela concertada. «La segregación no es algo natural, es algo que la Conselleria provoca cada año con su normativa de distribución», concluye Hernández, instando a un cambio de rumbo urgente para evitar que esta medida marque el destino de los estudiantes de las islas.