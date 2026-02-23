Los robos con violencia se disparan un 19% en un año en Mallorca

La criminalidad convencional ha subido un 7% en Mallorca en solo un año. El pasado 2025 se cerró con 56.120 infracciones penales denunciadas, mientras que en 2024 se registraron 52.484 delitos, según los datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil y las Policías Locales de la isla.

Los robos con violencia e intimidación se han disparado un 19% en 2025 en Mallorca al pasar de los 1.110 casos denunciados de enero a diciembre de 2024 a los 1.320 el pasado año. Este tipo de delito ha experimentado un gran repunte en Palma, con un incremento del 22,3%, al rozar casi los mil casos en 2025, según se desprende del balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

Los hurtos, las sustracciones en las que no se produce ningún tipo de violencia, han aumentado un 15,6% en Mallorca al contabilizarse 23.291 casos en 2025, frente a los 20.148, en 2024. La subida porcentual prácticamente es la misma en Palma, un 15%, respecto a los hurtos, al registrarse 15.912 en 2025, mientras que el año anterior fueron 13.836.

Las riñas o peleas con lesiones graves y menos graves también han ascendido un 7,4% de un año a otro en la isla. Según la estadística del Ministerio del Interior, en 2025 hay constancia de 1.109 asuntos, mientras que en 2024 se contabilizaron 1.033. En la capital balear, las peleas han subido un 2%, un crecimiento más moderado.

Por su parte, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa han repuntado un 58,6% en Mallorca al pasar de los 29 casos en 2024 a los 46, en 2025. Por el contrario, la tendencia se invierte con los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que han bajado a la mitad (50%), ya que en 2024 hubo seis crímenes y el pasado año, tres.

Otros delitos que descienden son aquellos contra la libertad sexual, que han experimentado una bajada del 4,3% en la isla al pasar de los 717 contabilizados en 2024 a los 686, en 2025. Dentro de esta tipología, las agresiones sexuales con penetración han caído un 22,7% al tener constancia de 128 violaciones en 2024, frente a 99, en 2025.

Aparte de la delincuencia convencional, la cibercriminalidad sigue en alza en Mallorca. Los ciberdelitos se han incrementado un 2,7% de un año a otro, al registrarse 10.601 casos en 2025, mientras que en 2024 fueron 10.322, según los datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que disponen de equipos de investigadores cada vez más especializados en la materia.

Evolución de la delincuencia por municipios

Si se analiza la evolución de la delincuencia en los municipios con más de 20.000 habitantes en la isla, la capital de Baleares ha experimentado una subida del 7,7% de la criminalidad convencional. Palma cerró 2025 con 32.446 delitos, frente a los 30.113 de 2024.

En la Part Forana de Mallorca, Llucmajor lidera el mayor incremento de la delincuencia con un 21,4% más de infracciones penales de un año a otro, al pasar de 2.005 delitos en 2024 a los 2.434 en 2025.

Le siguen otros municipios como Calvià, con una subida del 13,7%; Alcúdia, con un 10,3%; e Inca, con un 1,5%. En cambio, la criminalidad desciende en solo dos municipios: en Manacor, con una bajada del 0,8%, y en Marratxí, con un 1,4% menos.