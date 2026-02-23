Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE denuncia que el Consell de Mallorca "no mueve ni un dedo" para proteger el busto de Aurora Picornell en Palma

Recuerdan que hace casi dos meses la oposición en el Consell y en Cort exigió medidas de vigilancia y mantenimiento de este símbolo de la memoria democrática

El busto pintado de Aurora Picornell.

El busto pintado de Aurora Picornell. / DM

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El PSOE en el Consell de Mallorca denuncia que la institución insular "no mueve ni un dedo" para garantizar la restauración y protección del busto de Aurora Picornell, ubicado en el paseo del Born del Molinar de Palma, y critica que ignora una petición conjunta registrada hace dos meses por todos los partidos de la oposición.

La solicitud se registra el pasado 13 de enero ante el Consell y el Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, según los socialistas, la institución promotora y propietaria del busto no adopta hasta la fecha ninguna de las medidas reclamadas. El conseller del Grupo Socialista, Joan Ferrer, reitera públicamente la exigencia de restauración, protección y vigilancia ante los actos vandálicos episódicos que sufre el monumento.

Los socialistas vuelven a reclamar una actuación urgente y denuncian la "falta de respuesta y de actuaciones" por parte del equipo de gobierno. Recuerdan que hace casi dos meses la oposición en el Consell y en Cort unió fuerzas para exigir medidas de vigilancia y mantenimiento de este símbolo de la memoria democrática, sin que hasta ahora se haya producido ninguna contestación oficial.

"No tenemos ningún tipo de respuesta por parte del presidente Galmés. Tampoco nos trasladan información sobre ninguna intervención prevista para la protección de este símbolo ni sobre su restauración", afirma Ferrer. El conseller electo del PSOE presenta una nueva iniciativa para exigir de nuevo el cumplimiento de lo planteado en enero: restaurar el busto, protegerlo y evitar nuevos actos vandálicos.

Ferrer sostiene además que el PP de Mallorca y Galmés deben "dejar de ponerse de perfil en la defensa de los principios democráticos" y les acusa de hacer el juego a Vox en la "proliferación de mensajes de ultraderecha y de odio".

Los socialistas reclaman que el Consell asuma sus responsabilidades como gestor del patrimonio y que impulse de manera inmediata medidas concretas: restauración del busto, instalación de sistemas de videovigilancia y mantenimiento periódico. También exigen que se facilite información pública sobre las actuaciones previstas y los plazos de ejecución.

Finalmente, Ferrer enmarca la inacción en el contexto del debate sobre la ley balear de Memoria Democrática y lamenta que el Consell "no mueva ni un dedo en el mantenimiento del patrimonio que le corresponde" porque, a su juicio, parece esperar a la derogación de la norma que PP y Vox promueven en el Parlament. "El Consell de Mallorca no puede actuar ideológicamente en ningún caso. Se trata de cumplir obligaciones legales como gestor del patrimonio histórico de Mallorca, y no podemos admitir que el busto aparezca periódicamente dañado por quienes lo atacan", concluye.

