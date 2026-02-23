Prohens rechaza el salario mínimo balear de Més : "Sé que son independentistas pero formamos parte de España y la legislación es estatal"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, rechaza la propuesta de Més per Mallorca de conseguir un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) balear para equilibrar el mayor coste de vida en las islas respecto al conjunto de España. Una propuesta donde los ecosoberanistas se basaron en los cálculos realizados por el sindicato CCOO, que recientemente publicó una tabla que fijaba como salarios mensuales de referencia 2.166 euros en Mallorca, 1.947 en Menorca, 2.996 en Eivissa y 2.976 en Formentera.

Según expresa Prohens, es una iniciativa que no es viable ya que la regulación en este sentido es de competencia estatal y no autonómica. "Sé que Més son nacionalistas e independentistas, pero en estos momentos formamos parte de España con una legislación estatal que regula el salario mínimo. Insisto en que son estas revelaciones que tiene Més cuando está en la oposición y que cada vez que gobiernan se les olvida para hacer de 'escolanets' del Partido Socialista", ha expresado esta mañana la líder popular tras presentar la renovación de la flota de vehículos del Servicio de Agentes de Medio Ambiente.

"Un engaño"

Por otro lado, Prohens también critica la proposición de los ecosoberanistas para limitar la compra de viviendas a no residentes en Baleares. Un planteamiento que califica de "engaño" para los ciudadanos de Baleares.

"Podemos estar más o menos de acuerdo, pero la realidad es que en estos momentos la legislación europea y comunitaria no lo contempla y ya se han hecho observaciones con otros intentos de otras regiones europeas de legislar en este sentido. Yo a los ciudadanos de Baleares los trataré como adultos, no los engañaré, no les intentaré venir con soluciones populistas que se tumbarán en el Congreso o en Europa. Después de ocho años de no hacer políticas, que ahora pongan esto encima de la mesa para engañar a los ciudadanos merece nuestra oposición", argumenta.

Así, la presidenta del Govern destaca las medidas que ha puesto en marcha su Ejecutivo para solucionar el problema de la vivienda como el decreto de emergencia habitacional y la priorización de los residentes. "Este año serán más de 1.000 las nuevas viviendas públicas que empezarán a construirse y la priorización de residentes a la hora de acceder a una vivienda asequible es ya una realidad. La emergencia habitacional es la principal preocupación de este Govern", recalca Prohens.

PP y Vox votarán en contra

Cabe señalar que esta mañana PP y Vox han rechazado en el Parlament balear la proposición para limitar la compra de viviendas a no residentes en Baleares. La iniciativa, impulsada por Més per Mallorca, ha sido calificada por los partidos de la derecha como "demagógica", "populista" e "inviable jurídicamente". El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido el voto en contra de su grupo y ha asegurado que "no somos quiénes para decirle a un particular a quién tiene que vender su casa ni a qué precio

Por parte de Vox, la portavoz Manuela Cañada ha avanzado una posición crítica. "Estos partidos han hecho proposiciones populistas y demagógicas para tener un titular", ha afirmado. Además, ha advertido de que las restricciones planteadas chocan con la normativa nacional y europea.