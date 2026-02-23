Los precios de los coches de alquiler en Mallorca se disparan en Semana Santa: adiós a las ofertas de 2 euros

Los precios de los coches de alquiler y las temperaturas se comportan de forma similar en Mallorca. En invierno pueden situarse incluso en cifras de un solo dígito, mientras que en pleno verano se disparan. Semana Santa marca un punto de inflexión, a partir del cual se produce un claro repunte. En comparación con las tarifas actuales, los coches de alquiler se encarecen significativamente.

"Actualmente, el precio de un coche de alquiler recomendable para Semana Santa ronda los 45 euros al día", afirma Frieder Bechtel, de la plataforma de reservas billiger-mietwagen.de. Las diferencias dependen del tamaño del vehículo y del equipamiento. Según una comprobación realizada por el diario Mallorca Zeitung, en estos momentos un Fiat 500 con Record go cuesta 30,50 euros al día; un Fiat Panda con Hiper, 40,11 euros; un Hyundai i10 con OK Mobility, 42,50 euros; y un Renault Clio con Sixt, 70,83 euros. El periodo tomado como referencia fue del 30 de marzo al 5 de abril, es decir, la primera semana de vacaciones de Semana Santa. Los precios corresponden al vehículo más económico para un conductor con experiencia.

"Las tarifas son comparables a las de los últimos años", señala Ramón Reus, portavoz de las pequeñas y medianas empresas de alquiler de coches en Baleares. Frieder Bechtel se remonta algo más atrás y sí aprecia diferencias: "En 2025, el precio medio por día fue de 48 euros; en 2024, de 36 euros". Además, este año el interés es ligeramente mayor que en ejercicios anteriores. "Esperamos una demanda fuerte. Muchos destinos de larga distancia se han vuelto menos atractivos para los turistas por diversas razones —vuelos intercontinentales caros o las noticias procedentes de Estados Unidos—, lo que hace que se vuelva a apostar por destinos consolidados como Mallorca".

Recomendación: reservar con antelación y seguir de cerca la evolución de los precios

En el mes y medio que queda hasta las vacaciones de Semana Santa, es probable que los precios de los coches de alquiler sigan subiendo con fuerza. Bechtel aconseja reservar cuanto antes. Si más adelante surgiera alguna ganga de última hora, siempre se puede cancelar la reserva previa sin problema.

Según Ramón Reus, la demanda es similar a la del año pasado. "Por el momento, se han realizado reservas para aproximadamente el 30 % de la flota", explica. No observa preferencias claras por modelos o marcas concretas. "Hoy en día los fabricantes se inspiran mucho unos en otros y las diferencias son mínimas. Antes los turistas descartaban ciertas marcas de forma categórica; ahora, a la mayoría simplemente le da igual".

Hay, no obstante, incertidumbre sobre el futuro del sector. En Mallorca, la clase política está estudiando seriamente la posibilidad de imponer un límite al número de vehículos en la isla. "Por ahora no son más que castillos en el aire. Estamos esperando a que el Consell Insular se pronuncie", señala Reus. Sobre la mesa está la idea de reducir de forma significativa la flota de coches de alquiler. "Pero esta temporada, probablemente, eso no ocurrirá", concluye el presidente de la patronal.

El invierno, un desafío para los alquileres de coches

En invierno, el exceso de vehículos se convierte en un problema incluso para las propias empresas de alquiler. Muchos coches ya han sido entregados para la temporada alta y permanecen aparcados sin uso. "En el peor de los casos, las compañías tienen que alquilar plazas de aparcamiento adicionales. Por eso prefieren ofrecer los coches por sumas increíblemente bajas", explica el experto en alquileres de coches Frieder Bechtel.