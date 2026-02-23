Baleares registra el alquiler de garajes más caro de España en 2025: 101,40 euros al mes

El precio de los garajes en alquiler en Baleares se ha incrementado un 6,7% en 2025 y sitúa el precio medio mensual en 101,40 euros al mes, según el estudio "Precios de los garajes en alquiler en España en 2025", basado en los precios de los parkings en alquiler del mes de diciembre de los últimos 10 años del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, las islas han pasado de una variación interanual del 1,8% en diciembre de 2024 al 6,7% detectado en el mismo periodo de 2025. En los últimos 12 meses analizados el precio de la vivienda ha pasado de los 95,03 euros al mes de diciembre de 2024 a los 101,40 euros al mes de diciembre de 2025.

Baleares, entre los más perjudicados con la subida de los precios del último año

El precio medio de los garajes ha subido en 14 comunidades autónomas respecto al año anterior, según el estudio de Fotocasa. El portal inmobiliario sitúa a Baleares como la segunda comunidad autónoma donde el porcentaje de subida es más elevado, con un 6,7%, únicamente por detrás de Asturias.

En cuanto a los precios en 2025, Baleares también se encuentra entre aquellas regiones donde el precio medio de los garajes en alquiler está por encima de los 80 euros, con una media de 101,40 euros al mes, la más alta de todo el estado.

CCAA con precio y porcentaje anual 2025 (%) de garajes / Fotocasa

Por municipios

En el caso concreto de Palma, la capital mallorquina ha experimentado una caída del 1,0% en el precio de los alquileres de garajes este año. No obstante, los párquings de Palma siguen encontrándose entre los más caros, con 111,61 euros al mes.