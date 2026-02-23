PP y Vox rechazan la ley para restringir la compra de viviendas a no residentes: "No somos quiénes para decir a los mallorquines a quién tienen que vender su casa ni a qué precio"

PP y Vox han rechazado en el Parlament balear la proposición para limitar la compra de viviendas a no residentes en Baleares. La iniciativa, impulsada por Més per Mallorca, ha sido calificada por los partidos de la derecha como "demagógica", "populista" e "inviable jurídicamente".

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido el voto en contra de su grupo y ha asegurado que "no somos quien para decirle a un particular a quién tiene que vender su casa ni a qué precio". El dirigente popular ha insistido en que se trata de propiedades privadas y que las instituciones no pueden intervenir en decisiones individuales de compraventa en las viviendas privadas, "que muchas de ellas son propiedad de mallorquines, menorquines, ibicencos o formenterenses".

Sagreras ha acusado a Més y al PSOE de "oportunismo político" y ha recordado que ambos partidos han estado en el Consell de Govern durante los últimos ocho años sin haber impulsado, a su juicio, una política efectiva de vivienda. "Han presentado ahora propuestas que no quisieron hacer cuando gobernaban", ha afirmado. También ha señalado que durante ese periodo "no tuvieron prácticamente política de vivienda".

El dirigente popular ha insistido en que la iniciativa es "imposible de llevar a cabo" porque Baleares forma parte de la Unión Europea y la normativa comunitaria garantiza la libre circulación de capitales. En este sentido, ha calificado la propuesta de Més de "demagogia total" y ha denunciado "contradicciones" dentro del PSOE y Més. Según ha expuesto, Francina Armengol ha votado a favor de una propuesta similar en el pasado y posteriormente ha votado en contra de otra en términos parecidos.

Sagreras ha defendido, en cambio, la "apuesta seria" del actual Govern en materia de vivienda pública y ha destacado las licitaciones exprés impulsadas al amparo de la ley de proyectos residenciales estratégicos. "Tenemos las ideas claras: viviendas públicas para la gente de aquí. En las viviendas privadas no somos quienes para decir a quién tienen que venderlas ni a qué precio", ha reiterado.

Por parte de Vox, la portavoz Manuela Cañadas ha anunciado que su formación ha desvelado su voto de forma detallada pero ha avanzado una posición crítica. "Estos partidos han hecho proposiciones populistas y demagógicas para tener un titular", ha afirmado. Además, ha advertido de que las restricciones planteadas chocan con la normativa nacional y europea.

Cañadas ha reconocido que Baleares ha vivido una emergencia habitacional y ha señalado que su partido ha propuesto establecer un requisito de residencia mínima de diez años, aunque ha criticado que el PP lo haya rebajado a tres o cinco años. También ha mostrado su desacuerdo con que cualquier ciudadano de otra comunidad autónoma pueda comprar vivienda en las islas sin limitaciones. A su juicio, estas iniciativas "van en contra del libre mercado y de la libertad de las familias".

En el lado opuesto, el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, ha defendido la necesidad de la medida para garantizar que "la gente normal y trabajadora" pueda vivir en municipios como Santanyí, Sóller, Palma, Eivissa o Maó. "Si quieren especular con la vivienda mientras la gente no ha podido alquilar, no los queremos", ha afirmado.

Apesteguia ha sostenido que la competencia para regular el hecho contractual es estatal, por lo que la norma ha tenido que contar con el aval del Congreso, aunque ha defendido que su aplicación se ha justificado en las circunstancias específicas de Baleares. Asimismo, ha asegurado que la Comisión Europea ha respondido en ocasiones anteriores que este tipo de medidas se ha podido adoptar si ha existido un interés general que lo justifique.

Desde el PSOE, el portavoz Iago Negueruela ha expresado el apoyo de su grupo a la limitación de la compra por parte de no residentes y ha confirmado que han dado respaldo a las proposiciones en esa línea. "Hemos estado de acuerdo en líneas generales con la propuesta", ha afirmado.