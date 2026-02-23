La niebla provoca retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Palma
Mallorca ha amanecido con bancos de niebla que han afectado a la operativa aérea
Los densos bancos de niebla que han cubierto este lunes el interior y sur de Mallorca han provocado retrasos en el aeropuerto de Palma, según los datos consultados por este diario.
Hasta la media mañana, la baja visibilidad ha dejado varias demoras en Son Sant Joan, afectando tanto a operaciones de salida como a vuelos de llegada.
Las compañías aéreas han tenido que ajustar su operativa a un escenario de visibilidad reducida. La situación meteorológica ha ido mejorando progresivamente a medida que avanzaba la mañana, permitiendo la normalización de buena parte de las operaciones.
La semana ha comenzado con nieblas generalizadas, especialmente en el interior y sur de Mallorca, donde han sido más persistentes durante las primeras horas del día. Esta situación tenderá a repetirse en jornadas posteriores, con presencia de brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- Un grupo de jóvenes en Mallorca impulsa una campaña para repatriar a España a su amigo que está en una UCI de Tailandia
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta