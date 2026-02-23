Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallo sistema farmaciasCiberestafa Fulgencio CollHombre increpado PortitxolMotorista herido SóllerMujer atragantada Maria de la Salut
instagramlinkedin

La niebla provoca retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Palma

Mallorca ha amanecido con bancos de niebla que han afectado a la operativa aérea

Las imágenes de la niebla en Mallorca

Las imágenes de la niebla en Mallorca

Ver galería

Las imágenes de la niebla en Mallorca / GUILLEM BOSCH

Duna Márquez

Palma

Los densos bancos de niebla que han cubierto este lunes el interior y sur de Mallorca han provocado retrasos en el aeropuerto de Palma, según los datos consultados por este diario.

Hasta la media mañana, la baja visibilidad ha dejado varias demoras en Son Sant Joan, afectando tanto a operaciones de salida como a vuelos de llegada.

Las compañías aéreas han tenido que ajustar su operativa a un escenario de visibilidad reducida. La situación meteorológica ha ido mejorando progresivamente a medida que avanzaba la mañana, permitiendo la normalización de buena parte de las operaciones.

Noticias relacionadas y más

La semana ha comenzado con nieblas generalizadas, especialmente en el interior y sur de Mallorca, donde han sido más persistentes durante las primeras horas del día. Esta situación tenderá a repetirse en jornadas posteriores, con presencia de brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
  2. La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
  3. Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
  4. El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
  5. Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
  6. Un grupo de jóvenes en Mallorca impulsa una campaña para repatriar a España a su amigo que está en una UCI de Tailandia
  7. La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos
  8. Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta

La niebla provoca retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Palma

La niebla provoca retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Palma

La niebla cubre Mallorca y obliga a activar la alerta amarilla

La niebla cubre Mallorca y obliga a activar la alerta amarilla

UGT denuncia que las ambulancias desmontadas de Baleares siguen superando el peso permitido y los técnicos las conducen sin carné

UGT denuncia que las ambulancias desmontadas de Baleares siguen superando el peso permitido y los técnicos las conducen sin carné

Abre el Parador de Ibiza tras 17 años de obras y con el cartel de “casi lleno” los dos primeros meses

Abre el Parador de Ibiza tras 17 años de obras y con el cartel de “casi lleno” los dos primeros meses

Prohens rechaza el salario mínimo balear de Més : "Sé que son independentistas pero formamos parte de España y la legislación es estatal"

Prohens rechaza el salario mínimo balear de Més : "Sé que son independentistas pero formamos parte de España y la legislación es estatal"

Los trabajadores de SFM piden una reunión urgente con la empresa y vuelven a amenazar con la huelga en los trenes de Mallorca

Los trabajadores de SFM piden una reunión urgente con la empresa y vuelven a amenazar con la huelga en los trenes de Mallorca

El Consell de Mallorca va a instalar cámaras de vigilancia para la lectura de matrículas de coches

El Consell de Mallorca va a instalar cámaras de vigilancia para la lectura de matrículas de coches

El equipo Reto 57 completa la Mega Marsch Alcúdia para recaudar fondos contra la ELA en Mallorca

Tracking Pixel Contents