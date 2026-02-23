La niebla provoca retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Palma

Los densos bancos de niebla que han cubierto este lunes el interior y sur de Mallorca han provocado retrasos en el aeropuerto de Palma, según los datos consultados por este diario.

Hasta la media mañana, la baja visibilidad ha dejado varias demoras en Son Sant Joan, afectando tanto a operaciones de salida como a vuelos de llegada.

Las compañías aéreas han tenido que ajustar su operativa a un escenario de visibilidad reducida. La situación meteorológica ha ido mejorando progresivamente a medida que avanzaba la mañana, permitiendo la normalización de buena parte de las operaciones.

La semana ha comenzado con nieblas generalizadas, especialmente en el interior y sur de Mallorca, donde han sido más persistentes durante las primeras horas del día. Esta situación tenderá a repetirse en jornadas posteriores, con presencia de brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos.