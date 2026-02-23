Niebla en Mallorca: ¿Por qué se produce este fenómeno en la isla?

Mallorca reúne en estos momentos las condiciones ideales para la formación de nieblas de gran intensidad. La situación anticiclónica que afecta al tiempo en Mallorca, así como su gran amplitud térmica asociada, con una diferencia entra las temperaturas del día y la noche que superan los 20 grados combinándose al mismo tiempo las heladas matinales de madrugada con valores primaverales durante el día, crean las condiciones propicias para la formación de nieblas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) atribuye los episodios de niebla registrados estos días en Mallorca a una situación anticiclónica persistente y a la combinación de varios factores atmosféricos.

Según explican fuentes del organismo, la estabilidad atmosférica favorece movimientos descendentes del aire que acumulan humedad en capas bajas. Esa humedad se condensa al enfriarse el vapor de agua y da lugar a bancos de niebla. Esta situación ya estaba prevista y, de hecho, se mantendrá durante toda la semana, al menos hasta el sábado, con avisos activados por reducción de visibilidad, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Además, se está produciendo la entrada de aire cálido y estable que, al desplazarse sobre la superficie del mar más fría, genera nubes bajas que son empujadas hacia tierra por el viento. Una vez en el interior, este fenómeno se combina con la denominada niebla de radiación, que se forma por el enfriamiento nocturno del aire en contacto con el suelo. El resultado son espesos bancos de niebla que pueden prolongarse hasta media mañana.

La niebla de radiación ocurre preferentemente tras la puesta del sol, cuando el suelo pierde calor a través de la emisión de radiación infrarroja en una noche sin nubes (de estar presentes, las nubes evitarían que el calor escape al espacio). Entonces, el suelo enfriado produce condensación en el aire cercano al suelo, a través del proceso de conducción de calor. Este tipo de niebla es común en otoño en las zonas de clima templado, usualmente tiene un espesor de un metro, aunque se puede elevar por el viento, y es de corta duración.

La Aemet señala que las temperaturas diurnas, que rondan los 20 grados en algunos puntos, contrastan con el enfriamiento nocturno, lo que favorece la formación de niebla en un contexto ya más propio de finales de invierno y anticipo de la primavera.