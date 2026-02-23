La niebla cubre Mallorca y obliga a activar la alerta amarilla

Mallorca ha vivido un inicio de semana marcado por temperaturas primaverales, pero también por la llegada de una niebla que promete quedarse al menos hasta mañana. Este fenómeno meteorológico ha dejado imágenes impactantes sobre Palma:

Las imágenes de la niebla en Palma / M. Elena Vallés

Ante este suceso, la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha avanzado que la madrugada de este martes se activarán los avisos amarillos por bancos de niebla en el interior, sur y Llevant de Mallorca, que se desactivarán a las 09.00 horas de la mañana. Por su parte, Emergencias 112 de Baleares han querido activar la alerta amarilla por niebla en la isla este mismo lunes.

A pesar de la boira, el pronóstico para la jornada es de temperaturas con pocos cambios y viento flojo en el archipiélago.

Ante la niebla, Emergencias recomienda encender las luces antiniebla posteriores y delanteras de los coches, no usar las luces largas, reducir la velocidad, usar como guía las marcas longitudinales del centro y los laterales de las vías, mantener la distancia de seguridad, no invadir el carril contrario y no realizar adelantamientos.

La niebla causa el atasco de una embarcación

La niebla ya ha provocado malas pasadas. Una embarcación con dos tripulantes ha embarrancado a primera hora de la mañana tras chocar contra un rompeolas en Cala Gamba debido a la espesa niebla. Agentes de la Policía Nacional, asistencias sanitarias y personal del puerto han participado en el rescate de los tripulantes.

Policías nacionales ayudan a los tripulantes de una embarcación tras chocar por la niebla contra el rompeolas de Cala Gamba. / POLICÍA NACIONAL

La niebla provoca retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Palma

Los densos bancos de niebla que han cubierto este lunes el interior y sur de Mallorca han provocado retrasos en el aeropuerto de Palma, según los datos consultados por este diario.

Hasta la media mañana, la baja visibilidad ha dejado varias demoras en Son Sant Joan, afectando tanto a operaciones de salida como a vuelos de llegada.

Las compañías aéreas han tenido que ajustar su operativa a un escenario de visibilidad reducida. La situación meteorológica ha ido mejorando progresivamente a medida que avanzaba la mañana, permitiendo la normalización de buena parte de las operaciones.

Miércoles de vuelta a la normalidad

La Agencia Estatal de Meteorología prevé la retirada de los bancos de niebla para el miércoles, con temperaturas máximas entre 19 y 22 grados y mínimas algo más suaves, entre 6 y 8 grados. El viento será flojo del sur, girando a este y sureste