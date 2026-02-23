Celebración
Miguel Iglesias, ‘L’amo en Vinyes’ cumple 103 años y el Ayuntamiento de Alcúdia le hace un homenaje
Palma
La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares presidió ayer el acto de celebración del 103 aniversario de Miquel Iglesias, conocido por todos por L’amo en Vinyes. El acto tuvo lugar en la sala del Ayuntamiento y contó con la presencia de regidores, así como familiares y amigos de Iglesias, que quisieron acompanyar-lo en su cumpleaños.
En el transcurso del acto, la alcaldesa felicitó personalmente Miquel Iglesias y le trasladó, en nombre de la corporación municipal, el afecto y el reconocimiento del pueblo de Alcúdia.
Miquel Iglesias compartió con los asistentes algunas bromas y el acto acabó con un brindis compartido con sus seres queridos.
