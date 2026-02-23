Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos Puerto de PalmaApuñala a su padre y abueloAño Nuevo Chino en MallorcaCondena tortugasCelta-RCD Mallorca
instagramlinkedin

Celebración

Miguel Iglesias, ‘L’amo en Vinyes’ cumple 103 años y el Ayuntamiento de Alcúdia le hace un homenaje

Miquel Iglesias junto a sus seres queridos celebrando su 103 aniversario.

Miquel Iglesias junto a sus seres queridos celebrando su 103 aniversario. / AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Redacción Mallorca

Palma

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares presidió ayer el acto de celebración del 103 aniversario de Miquel Iglesias, conocido por todos por L’amo en Vinyes. El acto tuvo lugar en la sala del Ayuntamiento y contó con la presencia de regidores, así como familiares y amigos de Iglesias, que quisieron acompanyar-lo en su cumpleaños.

En el transcurso del acto, la alcaldesa felicitó personalmente Miquel Iglesias y le trasladó, en nombre de la corporación municipal, el afecto y el reconocimiento del pueblo de Alcúdia.

Noticias relacionadas

Miquel Iglesias compartió con los asistentes algunas bromas y el acto acabó con un brindis compartido con sus seres queridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
  2. Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
  3. Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
  4. Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
  5. La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
  6. El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
  7. Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
  8. Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes

Miguel Iglesias, ‘L’amo en Vinyes’ cumple 103 años y el Ayuntamiento de Alcúdia le hace un homenaje

Rubén Hernández Pons, técnico de educación pública del sindicato STEI: "La Conselleria debería garantizar que el centro más cercano sea de máxima calidad"

Rubén Hernández Pons, técnico de educación pública del sindicato STEI: "La Conselleria debería garantizar que el centro más cercano sea de máxima calidad"

El mercado de casas de lujo de Mallorca también ha agotado la ‘botella de champagne’

El mercado de casas de lujo de Mallorca también ha agotado la ‘botella de champagne’

El Govern admite el atasco de proyectos para futuros pisos en la Dirección General de Recursos Hídricos

El Govern admite el atasco de proyectos para futuros pisos en la Dirección General de Recursos Hídricos

El Govern balear no está obligado a sufragar operaciones en la sanidad privada si no son vitales

Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes

Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes

Juicio a dos constructores de Mallorca por un fraude a la Seguridad Social de más de 120.000 euros

Juicio a dos constructores de Mallorca por un fraude a la Seguridad Social de más de 120.000 euros

Los robos con violencia se disparan un 19% en un año en Mallorca

Tracking Pixel Contents