Incidente en directo en IB3: un supuesto 'therian' irrumpe con insultos de "Perro Sánchez, hijo de puta" y gestos obscenos

Una entrevista sobre el fenómeno therian emitida este lunes en la televisión pública balear ha terminado de forma inesperada y polémica. El invitado, presentado como parte del colectivo que se identifica espiritualmente como animales, ha finalizado la conversación con un grito político y un gesto obsceno en directo, lo que ha obligado a cortar la emisión de forma inmediata.

El incidente se ha producido durante una conexión en IB3, donde el joven estaba siendo entrevistado para abordar la creciente visibilidad de las quedadas de therian en España.

Una entrevista que ha terminado en escándalo

Según se ha podido observar, la conversación ha transcurrido con normalidad mientras el entrevistado respondía a preguntas sobre su supuesta identidad therian y la práctica del quadrobics. Sin embargo, en los últimos segundos de su intervención, el espontáneo ha decidido finalizar con un grito de carácter político —“Perro Sánchez hijo de puta dimisión”— mientras se ha agarrado las partes íntimas frente a la cámara. Acto seguido, la realización ha cortado la señal de forma inmediata.

Tras el incidente, han surgido dudas sobre si el invitado ha pertenecido realmente a la comunidad therian o si ha utilizado el fenómeno como vía para acceder a un espacio televisivo de gran visibilidad.

Contexto: auge del fenómeno en Mallorca

El episodio televisivo se ha producido en un momento de creciente atención mediática hacia el fenómeno therian en Mallorca. En redes sociales han circulado grabaciones de jóvenes que imitan movimientos animales y anuncios de quedadas en distintos municipios, como Petra o Manacor. La presencia de estos encuentros y su rápida difusión digital han convertido el tema en objeto de debate social en la isla.