El Govern balear no está obligado a sufragar operaciones en la sanidad privada si no son vitales

El IB-Salut no debe sufragar con fondos públicos las operaciones quirúrgicas que se realizan en hospitales privados, lejos de la comunidad autónoma, salvo las intervenciones que sean urgentes o vitales para salvar la vida del paciente. Con esta afirmación se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), rechazando así la demanda presentada por un paciente que sufre grandes quemaduras en la mayor parte del cuerpo.

El hombre se sometió a una operación en una clínica privada de Barcelona después de rechazar ser intervenido en el hospital público de Son Espases. La operación estaba más que justificada, porque de esta forma logró recuperar parte de la movilidad de una de sus manos, muy dañada como consecuencia de las quemaduras.

La factura por esta intervención del especialista de Barcelona fue muy elevada. Alcanzó los 13.200 euros, que el paciente adelantó de sus ahorros. Después intentó que la intervención fuera sufragada por la sanidad pública balear, por lo que demandó al Govern.

La sentencia incide en la gravedad del estado de este paciente, que en el año 1990 sufrió un accidente circulando en moto. El vehículo se incendió, provocándole graves quemaduras en piernas, brazos y tronco. Tras un largo tratamiento médico logró sobrevivir a las quemaduras, pero las secuelas que le han quedado son graves.

Su problema es la falta de movilidad en las manos, por lo que el médico de cabecera le aconsejó una visita a un especialista en traumatología. En principio aceptó someterse a una prueba denominada artrodesis articular, que en realidad suponía la fijación de la articulación. Cuando ya tenía programada la fecha de la operación, el paciente decidió no operarse y buscó una segunda opinión. Acudió a un especialista de un hospital de Barcelona, que le propuso una nueva técnica quirúrgica, que consistía en colocarle un autoinjerto en la mano lesionada. La operación tuvo éxito, por cuanto mejoró la movilidad de la mano, sobre todo teniendo en cuenta que las lesiones provocadas por quemaduras tienden a empeorar con el tiempo.

Meses más tarde el paciente presentó una reclamación frente a la administración sanitaria pública de Balears, pidiendo que le financiara la operación. La respuesta fue negativa, alegando que la intervención no era urgente y, lo más importante, tampoco respondía a una situación de vida o muerte, con independencia del éxito de la misma.

Precisamente, el paciente alegó que sí se trataba de una intervención urgente, puesto que solo contaba con una mano plenamente funcional, ya que la otra apenas la podía utilizar porque no tenía dedo pulgar. Con el paso del tiempo sus lesiones iban empeorando. La operación del médico de Barcelona permitió poder seguir utilizando la mano, objetivo que no se habría cumplido si hubiera aceptado la intervención que le ofrecieron en el hospital de Son Espases.

Para resolver este conflicto, el tribunal recurre a la normativa sanitaria, que establece que los servicios sanitarios solo se prestarán en los centros públicos o privados que estén en la propia Comunidad autónoma. Y como única excepción también se subvencionarán las operaciones que precisen «una asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital». Los jueces consideran que el hecho de que el paciente deseara una operación distinta a la ofrecida por la sanidad pública balear no supone que «concurran motivos de urgencia en la pérdida de funcionalidad». Es decir, se considera que la lesión no era tan grave y urgente que pusiera en peligro la capacidad de movilidad. Era una operación necesaria y beneficiosa para el afectado, pero de ningún modo era urgente y mucho menos vital, sostienen el TSJB. Esta afirmación se sustenta sobre el tiempo que duró desde que el paciente realizó la primera visita al especialista de Barcelona hasta que fijó una fecha para la operación, que se realizó un mes y medio más tarde.

A pesar de que se trata de un paciente con lesiones muy graves, el tribunal rechaza que la sanidad pública deba sufragarle estas operaciones privadas.