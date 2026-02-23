Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Febrero se despide en Mallorca con tiempo primaveral y máximas de hasta 22 grados

La Aemet prevé una semana marcada por la estabilidad atmosférica, brumas matinales y temperaturas suaves en la Isla

En algunos puntos de la isla se superarán los 22 grados

En algunos puntos de la isla se superarán los 22 grados / B. Ramon

Duna Márquez

Febrero se despide de Mallorca con temperaturas suaves, propias de la primavera. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla estará bajo la influencia de las altas presiones, lo que garantizará estabilidad atmosférica, ausencia de precipitaciones y temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

La semana ha comenzado con nieblas generalizadas, especialmente en el interior y sur de Mallorca, donde han sido más persistentes durante las primeras horas del día. Esta situación tenderá a repetirse en jornadas posteriores, con presencia de brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos.

Ascenso térmico y cielos poco nubosos

Para este lunes se espera en Mallorca predominio de cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligero ascenso, situándose las máximas entre 17 y 22 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 4 y 7 grados.

El viento soplará flojo del oeste y suroeste, girando a sur, con brisas débiles por la tarde.

Ambiente suave

El martes continuará el tiempo estable en Mallorca, con cielo poco nuboso y presencia de brumas. Las temperaturas seguirán en valores similares, con máximas entre 18 y 22 grados y mínimas entre 3 y 6 grados. El viento será flojo del sur y suroeste.

El miércoles, mientras un frente afectará al oeste peninsular dejando lluvias en Galicia y otras zonas, en Baleares apenas se notarán cambios. La AEMET prevé en la Isla cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas máximas entre 19 y 22 grados y mínimas algo más suaves, entre 6 y 8 grados. El viento será flojo del sur, girando a este y sureste.

De cara al jueves se espera un aumento transitorio de la estabilidad en la Península y Baleares. En Mallorca predominará el cielo poco nuboso, con posibles brumas matinales. Las temperaturas registrarán pocos cambios, manteniéndose en valores suaves para finales de febrero.

El viento soplará flojo del este y nordeste.


