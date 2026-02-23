Las farmacias de Baleares vuelven a dispensar medicamentos después del fallo del nuevo sistema informático
El sistema se ha reabierto a las 17.00 horas y desde entonces funciona con normalidad, aseguran desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos
Las farmacias de Baleares han recuperado este lunes por la tarde la dispensación habitual de medicamentos después de que se resuelva la incidencia informática que había bloqueado el nuevo sistema de receta electrónica durante casi todo el día.
Según ha informado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB), el sistema se reabierto a las 17.00 horas y desde entonces funciona con normalidad. Durante las tres horas en las que ha permanecido detenido se han podido solucionar todas las incidencias detectadas, aseguran.
El fallo se ha producido en el primer día de funcionamiento del nuevo sistema que sustituye al antiguo RELE. A lo largo de la mañana, los farmacéuticos no podían validar las recetas electrónicas al intentar pasar la tarjeta sanitaria, lo que impedía dispensar la medicación.
Ante esta situación, el Ib-Salut ha decidido detener temporalmente el programa para corregir el problema. Según han trasladado esta tarde en una reunión de seguimiento con el COFIB, se ha tratado de una incidencia informática relacionada con un programa de gestión que interactúa con el sistema. Está previsto que mañana se celebre una nueva reunión con el Ib-Salut para analizar lo ocurrido y hacer seguimiento del funcionamiento del sistema tras su restablecimiento.
El nuevo modelo de receta electrónica se ha implantado este fin de semana con el objetivo de modernizar la plataforma y unificar la información farmacoterapéutica de los pacientes en Baleares, después de una inversión superior a tres millones de euros.
