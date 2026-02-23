¿Cómo puedo recoger mis medicamentos en la farmacia si el sistema de prescripción electrónica falla?

Este lunes se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema de prescripción y dispensación electrónica del Ib-Salut, denominado SIGMA, y que supone la renovación integral de la receta electrónica en Baleares.

SIGMA, que sustituye al anterior sistema RELE, permite a los ciudadanos de Baleares consultar desde el móvil qué medicación tienen activa, las pautas y cuándo les toca recogerla en la farmacia. El cambio pretende unificar la información del tratamiento del paciente para que esté disponible en Atención Primaria, hospitales y el ámbito sociosanitario, además de permitir que las recetas puedan dispensarse en otros países de la Unión Europea.

Fallos en su primer día

El nuevo sistema de prescripción y dispensación electrónica del Ib-Salut ha fallado este lunes en su primer día de funcionamiento y ha impedido dispensar medicamentos en prácticamente todas las farmacias de Baleares.

Ante la incidencia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB) y el Ib-Salut han decidido detener el sistema SIGMA durante al menos un par de horas para intentar resolver el problema. Esta situación ha provocado que muchos usuarios se hayan quedado sin poder recoger sus medicamentos, ya que la prescripción médica solamente se encontraba en formato digital.

¿Cómo puedo recoger mis medicamentos si el sistema vuelve a fallar?

En caso de que el sistema vuelva a fallar en el futuro y sea necesario recoger urgentemente medicamentos con prescripción médica, la solución es acudir directamente a la farmacia con la receta en papel proporcionada por el centro de salud correspondiente a cada paciente.