La familia de un español en coma en Tailandia inicia su repatriación tras la iniciativa de un grupo de mallorquines de recaudar fondos

La familia de Adrián Palomino, un español que se encuentra en coma en un hospital de la turística isla de Phuket (sur de Tailandia) tras haber sufrido un accidente de moto el 9 de febrero, ha iniciado las gestiones para su repatriación tras haber recaudado los fondos necesarios para sufragarla.

Palomino, de 39 años y buceador profesional en barcos dedicados al buceo recreativo en Phuket, sufrió "un grave accidente de motocicleta" que le causó "un traumatismo craneoencefálico severo" durante un permiso de trabajo.

"Ya se han iniciado las gestiones para la repatriación de Adrián (...). Se están ultimando los aspectos técnicos, sanitarios y administrativos necesarios para garantizar que el traslado se realice con todas las garantías médicas y de seguridad", señaló su familia en un comunicado remitido a EFE la noche del sábado.

Una recaudación de fondos iniciada por sus amigos mallorquines

Cabe recordar que han sido un grupo de amigos de Mallorca quienes han impulsado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos hospitalarios y el coste de la repatriación a España.

La campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe se titula Repatriación médica Adrián, Bring Adrian Home, y nació con el objetivo de recaudar un total de 260.000€, los cuales ya ha superado. Hasta el momento, la familia de Adrián ya acumula más de 270.000 €, que servirán para cubrir: gastos hospitalarios en Tailandia, incluidos cuidados intensivos prolongados, coste del avión medicalizado con equipo médico especializado, coordinación internacional de traslado, tratamientos al llegar a España y rehabilitación posterior, y costes administrativos y fiscales derivados de las donaciones.