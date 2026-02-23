El equipo Reto 57 completa la Mega Marsch Alcúdia para recaudar fondos contra la ELA en Mallorca

El equipo Reto 57, un proyecto solidario impulsado por Tiffany Blackman para recaudar fondos para apoyar a las familias afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha completado la Mega Marsch Alcúdia, una prueba de 50 kilómetros celebrada en Mallorca, dentro de su calendario solidario para recaudar fondos en favor de la lucha contra la ELA. Tras superar este primer gran desafío del año, el grupo ya prepara su próxima cita deportiva: el 18 de abril de 2026 participará en la carrera de 10 kilómetros de la Half Marathon Magaluf, en Magaluf.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la pérdida progresiva de la función muscular y que, en el 90% de los casos, aparece sin antecedentes familiares. A día de hoy no tiene cura y es mortal. La iniciativa mantiene como objetivo recaudar 57.000 euros a lo largo del año para la asociación ELA Balears, entidad que acompaña a personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa y a sus familias en Baleares. Las aportaciones económicas pueden realizarse a través de la plataforma a https://www.migranodearena.org.

El origen de Reto 57 es profundamente personal. Hace 13 años, Tiffany perdió a su hermana Meredith a causa de esta enfermedad. "La propuesta nace de un corazón roto", explicó en la presentación del proyecto. "Prometí que si yo llegaba a su edad y podía caminar, correría una maratón para recaudar fondos destinados a la ELA", aseguró.

Reto 57 se presenta como un proyecto colectivo que busca "crear esperanza en movimiento". La Megamarsch de Alcúdia no será el único acto en el que participe Tiffany Blackman, pues su idea es correr en la Maratón de Palma prevista para el próximo 18 de octubre, donde será acompañada por personas diagnosticadas de ELA que irán en triciclo

La iniciativa, que se ha convertido busca movilizar a la sociedad a través de distintos eventos solidarios —desde actividades deportivas hasta encuentros culturales— con el fin de recaudar fondos para la asociación ELA Balears. "Corro por mi hermana Meredith. Por ella y por todos los que padecen de una forma u otra esta enfermedad", afirmó Blackman.

"Esto nace del dolor, pero es una oda a la vida. Si nos veis con la camiseta del Team 57, parad para animarnos", sentenció.