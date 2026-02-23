El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches

El Consell de Mallorca ha anunciado este lunes que va a desplegar un sistema de cámaras en 125 puntos de las carreteras, incluidos los puertos, para leer las matrículas de los coches y obtener así datos "reales" que permitan hacer otro estudio de carga para la futura ley de limitación de coches que pretende fijar un techo de los que entran en la isla y poner un cupo a los del rent a car.

Se van a desplegar 250 cámaras en total, 125 para la lectura de matrículas y otras 125 para labores de vigilancia, pues se pretende compartir la información con la Dirección General de Tráfico. De esta manera se dilucirá si un coche es de un residente o no. Esta era una de las demandas de la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con o sin Conductor (Baleval). Reclamaba evitar "el error" del Consell de Ibiza, que empezó a limitar los vehículos que entraban en la isla el verano pasado sin haber desplegado un sistema de cámaras previamente que permitiera un "control estricto" sobre los vehículos que circulan por la isla.

El presidente de Baleval, Cristóbal Herrera, y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, han comparecido tras la reunión que han mantenido en la sede de Movilidad, en Palma, para acercar posiciones sobre el borrador de la ley sobre la regulación de entrada de coches en la isla. Rubio ha aprovechado para lanzar el anuncio de la instalacin de cámaras, cuyo presúpuesto es de 1,2 millones de euros.

Visión "holística"

"Seguimos considerando que restringir la libertad de circulación y empresa es un error", insiste Herrera, que apunta a que la apuesta por el transporte público y mejores infraestructuras y soluciones tecnológicas es el camino para reducir la congestión vehicular. Señala el caso de Ibiza como ejemplo de que limitando "solo el rent a car" no se llega a la solución, sino que es necesaria una visión más "holística".

"Lo que pedimos es sobre todo tener datos de cuál es la flota que existe hoy realmente, de residentes, de no propietarios, de empresa, de rent a car", explica Herrera. Lo primero para esto es disponer del sistema de cámaras y "contar coches. Cuando se sepan los que hay en toda la isla en cada momento y en cada punto, se podrán tomar decisiones".

Estimaciones "falsas"

Desde Baleval se rechaza el informe del Departamento de Rubio de 2024 porque se basa "en estimaciones". "No tiene sentido establecer restricciones en base a estimaciones" porque se ha comprobado que "son falsas". Ese estudio habla de "sensaciones" de sobrecarga, asegura el líder de la patronal.

Herrera valora la "buena predisposición" por parte de Rubio, porque con el despliegue de cámaras anunciado hoy no se cometerá el "error" de Ibiza de empezar "la casa por el tejado". Contar con “datos reales de cuál es la situación en lo que insistimos que se haga aquí en Mallorca".

Retraso de la ley

Al sector del rent a car le da tranquilidad el retraso con la futura norma sobre la regulación de entrada de coches en la isla dado que "la tramitación parlamentaria que tendría la proposición de ley, evidentemente, no da para que este verano haya restricciones", dice Herrera.

Por otro lado, Baleval rechaza tener sus propios datos sobre la flota de alquiler de vehículos en Mallorca, más allá de que representan al 80 % de los que circulan en la isla, por eso exigimos" que lo primero que se haga sea cuantificar los coches en la isla".

Para la instalación de las cámaras, el Consell pedirá autorización a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y así poder saber cuáles son los que entran en la isla. Rubio defiende que su departamento no se han demorado en tomar esta decisión, apela a que ha sido la contratación pública la que ha retrasado este asunto.

Una vez que ya se ha logrado la adjudicación seguirán adelante con este segundo informe. Justifica por "consecuente" la postura de Baleval. "Es lógico que quieran tener datos más concretos sobre la entrada de vehículos"