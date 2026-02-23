Chollo inmobiliario en Bons Aires: piso con terraza de 40 m² por 520.000 euros

El mercado inmobiliario de Palma de Mallorca continúa mostrando oportunidades atractivas para quienes buscan amplitud y ubicación céntrica sin alcanzar los precios más elevados del casco histórico. Dos viviendas actualmente en venta, una en el consolidado barrio de Bons Aires y otra en la zona residencial de Son Rapinya, reflejan cómo el potencial de reforma y la inclusión de extras como terraza o plaza de garaje siguen marcando la diferencia en la decisión de compra.

Amplio piso de cuatro habitaciones con gran terraza en Bons Aires

Piso en Bons Aires, Palma de Mallorca / tucasa.com

En el barrio de Bons Aires, a pocos minutos del centro de Palma de Mallorca y junto a la calle Blanquerna, se comercializa este piso de 158 metros cuadrados construidos por 520.000 euros. Situado en una primera planta con ascensor, el inmueble cuenta con cuatro dormitorios, dos baños completos, un aseo y una destacada terraza posterior de aproximadamente 40 metros cuadrados.

La vivienda se encuentra de origen, lo que abre la puerta a una reforma integral para adaptar los espacios a las necesidades actuales. Su distribución permite redistribuir estancias y ampliar dormitorios o zonas comunes, una característica especialmente valorada por familias o compradores que buscan personalización.

El salón-comedor dispone de salida a un balcón frontal, mientras que en la parte trasera se encuentra la amplia terraza, ideal para aprovechar el clima mallorquín durante gran parte del año. La propiedad cuenta con calefacción central de gas ciudad y ofrece la posibilidad de adquirir plaza de aparcamiento en la misma finca, un elemento diferencial en una zona céntrica.

Con un precio por metro cuadrado por debajo de la media del entorno, se presenta como una oportunidad interesante tanto para vivienda habitual como para inversión.

Planta baja con terraza, garaje y trastero en la zona de colegios

Piso en Cort, Palma de Mallorca / tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en la zona de Son Rapinya, una de las áreas residenciales más demandadas de Palma, próxima al distrito de Cort. Este inmueble, construido en 1985, se ofrece por 399.000 euros y dispone de 93 metros cuadrados construidos, con tres dormitorios y un baño completo.

La vivienda destaca por su funcionalidad y por incluir en el precio plaza de garaje y trastero, un valor añadido en un entorno donde el estacionamiento puede resultar complejo. El salón tiene acceso directo a una terraza privada, mientras que la cocina independiente cuenta con coladuría.

Su estado original permite plantear una actualización acorde a las necesidades actuales, convirtiéndola en una opción atractiva tanto para familias como para compradores que buscan una inversión estratégica en una zona bien comunicada, rodeada de colegios, servicios y zonas verdes.

Estas dos propiedades muestran distintas formas de acceder al mercado inmobiliario palmesano. Mientras el piso de Bons Aires apuesta por la amplitud, la terraza y el potencial de reforma en pleno entorno urbano, la planta baja en Son Rapinya ofrece comodidad inmediata con garaje incluido en una zona residencial consolidada. Dos propuestas diferentes que evidencian que, incluso en un mercado tensionado como el de Palma, aún existen oportunidades competitivas según ubicación y necesidades.