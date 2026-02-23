Abre el Parador de Ibiza tras 17 años de obras y con el cartel de “casi lleno” los dos primeros meses

Ha pasado demasiado tiempo, demasiados años. Es en lo que coinciden todos los protagonistas del acto inaugural del Parador, celebrado este lunes, casi 22 años después de que el pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprobara que el Castillo se convirtiera en un alojamiento más de la red estatal, 17 años más tarde de que se pusiera la primera piedra... y 36 años desde que el exalcalde socialista Enrique Mayans impulsara definitivamente este proyecto.

“Tras estas paredes están los conceptos y valores que intentamos impulsar desde una política turística que se toma muy en serio la sostenibilidad (…) El proyecto que hoy inauguramos expresa los valores por los que trabajamos”, ha dicho, en el mismo tono eufórico con el que se expresa habitualmente, el ministro de Turismo, Jordi Herèu, ese al que el edil de Turismo de Vila, Rubén Sousa (presente en este acto), creyó oír hace un año en la feria turística de Berlín que el Parador sería inaugurado en 2025; ese que en la pasada feria turística de Madrid salió escopetado del estand de Paradores minutos antes de que en ese mismo lugar se diera a conocer que el alojamiento de Ibiza, el 99 de la red, sería inaugurado este 23 de febrero y que los primeros clientes podrían dormir en él desde el 10 de marzo.

El de Ibiza, según Herèu, demuestra el afán del Gobierno por “convertir el turismo en una fuerza transformadora que ayude a recuperar el valioso patrimonio histórico cultural”. En este caso ha costado 47 millones de euros “aunar un gran proyecto que es global con lo específico del lugar. Cada rincón, cada imagen, cada sabor está pensado también en clave local”, subraya el ministro, para quien “hay pocos países donde uno rasque y se encuentre con vestigios de los fenicios, de los púnicos, de los romanos, de todas y cada una de las civilizaciones que han pasado por esta isla”.

Herèu destaca como “valor” de este Parador que se hayan visto obligados a reservar habitaciones para sus trabajadores, concretamente 25 de las 66 que hay, el 38% del total: “Porque esto es convertir sostenibilidad social en un hecho. Y es que en la sostenibilidad social del modelo turístico todos estamos llamados a contribuir. Todos. El sector social, el sector privado, el empresarial y todas las administraciones juntas. Porque esto es una realidad concreta. Aquí se renuncia a parte del negocio para la sostenibilidad social”. Y tanto. Probablemente, un hotel privado no puede permitirse renunciar al 38% de sus habitaciones porque quebraría.

No obstante, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha dejado caer la posibilidad de que sea una solución temporal: “25 habitaciones para los trabajadores es un reflejo de lo que pasa aquí en Ibiza y desgraciadamente pasa en muchos lugares de la geografía. Como empresa pública que somos, tenemos que dar respuesta para que los trabajadores puedan trabajar y también tener unas condiciones dignas de residencia. Pero también sabemos que la vocación de cualquier trabajador no es vivir en el Parador o en cualquier hotel”. Para poner “el alojamiento en marcha, para garantizar” que contaban con la plantilla necesaria, optaron por esa solución, que ya se verá cuánto dura: “Lo tendremos que ver. De momento, hemos considerado que esta es la opción más rápida, más inmediata, pero no descartamos otras alternativas. Lo importante de hoy es que inauguremos este parador, que tenemos a todos los trabajadores, que lo tenemos a punto de revista, que será un espectáculo para los sentidos, una experiencia inigualable”.

Y, según asegura Sánchez, aunque no da cifras concretas, todo apunta a que tendrá una buena ocupación: “Los dos primeros meses casi están completos (…) Nuestra apuesta es por desestacionalizar y que las ocupaciones puedan ser máximas durante todo el año. También sabemos que aquí en Eivissa, por lo que nos dice el director, Pau Arbona, el periodo de tiempo entre la reserva y la estancia normalmente es corto. Aun así, los dos primeros meses casi están completos, y el ritmo ya intuimos que será muy positivo”.

Herèu ha aprovechado la coincidencia de la fecha de la inauguración con la del golpe de Estado para “reivindicar la fuerza imparable que tiene la política democrática, cuando hace 45 años, una minoría intentó quebrar el camino hacia la libertad. La política democrática tiene la magnífica virtud de convertir los anhelos, los sueños, las aspiraciones de los ciudadanos en realidad”. Como es el caso.

“Son muchos años” los transcurridos desde que empezó este larguísimo proyecto, pero, a su juicio, ha merecido la pena por “la satisfacción de ver que la acción democrática y 47 millones de inversión lo convierten en una gran realidad”. Millones, admite, que “no caen del cielo” y que son fruto de “un modelo social”. Con el de Ibiza, “ya todas las comunidades autónomas cuentan con un Parador”, lo que según el ministro, “animará a hacer más peticiones”, está seguro.

'Flors' de Uc

No está claro si en tono jocoso o si realmente lo siente así (si bien no es la primera vez que lo menciona), Herèu afirma (con José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, escuchando atentamente) que le encanta “el house y la música disco, el deep house y el techno”: “Pero también deseo -añade el ministro- que esas músicas que nos conectan con el mundo no apaguen ni las músicas ni las letras que de pequeño sentía en un disco que entró en mi casa en los años 70 y que hablaba de las flors de baladre, de un grupo que se llamaba Uc, que hablaba de las flores que había en un torrente donde nunca pasaba la gente”. Ahí, Herèu intentó enlazar, con poca fortuna, la letra de Uc con la necesidad de que Dalt Vila deje de ser como ese torrente. Idealista, le gustaría que la gente fluyera desde ahora por sus calles en dirección al Parador: “Todos los vecinos de la isla deben ser los grandes protagonistas de este éxito. Pido que estas piedras, que esta plaza, que este patio esté lleno de vecinos de la ciudad (…) Los ciudadanos no quieren ser extras de una película [el turismo], sino que quieren ser los protagonistas. Yo pido que este torrente, a diferencia de la canción, esté lleno de gente, arriba y abajo”.