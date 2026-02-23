Más del 80% de las excedencias y reducciones de jornada por cuidados en Baleares las piden mujeres

Entre el 83,8% y el 88,5% de las reducciones de jornada y excedencias por cuidados en Baleares las piden las mujeres. Además, el 73,6% de las jornadas parciales también están ocupadas por trabajadoras. Son las primeras conclusiones del diagnóstico sobre conciliación laboral presentado este lunes en el Comité Autonómico de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral.

Los datos evidencian que el peso de la conciliación sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y explican que la brecha de actividad y salarial alcance su punto máximo entre los 35 y 44 años, coincidiendo con la maternidad.

El informe, que ha publicado el Govern en un comunicado, también pone el foco en las dificultades específicas de Baleares, donde la conciliación se complica especialmente cuando los horarios laborales no coinciden con el horario escolar. Esta situación se agrava en un mercado laboral como el balear, con alta presencia de trabajo en fines de semana, turnos y franjas horarias no convencionales.

El diagnóstico constata además una implantación limitada de medidas de flexibilidad laboral. Solo el 22% de las empresas ofrecen teletrabajo y menos del 50% incorporan flexibilidad horaria o medidas de desconexión digital.

Según el documento, la capacidad de conciliar se ha convertido en un factor clave para atraer y retener talento, especialmente entre las generaciones millennial y Z, incluso por encima del salario.

En este contexto, el estudio señala que la administración pública se ha consolidado como un modelo de conciliación, con igualdad retributiva, acceso por mérito y planes de igualdad consolidados, lo que la convierte en un destino prioritario para las mujeres.

Definir medidas

Los datos se han presentado en el marco del despliegue de la Ley 3/2025 y servirán de base para definir medidas concretas que se integrarán en el futuro Plan Autonómico de Conciliación Laboral.

En la reunión han participado representantes de distintas direcciones generales del Govern, del Institut Balear de la Dona (IBDona) y de los agentes sociales, entre ellos CAEB, PIMEB, CCOO y UGT. La conselleria de Trabajo continuará recopilando y analizando información para afinar el diagnóstico y concretar actuaciones que permitan reducir la brecha laboral vinculada a la conciliación.