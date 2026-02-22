Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las fincas vacacionales más caras de Mallorca: hasta 24.764 euros por una semana de lujo en junio

Piscina privada, gimnasio, jacuzzi climatizado y vistas al mar: así son las villas vacacionales más exclusivas de la isla

Ca’s Misser (Algaida): 24.764 euros por una semana

Ca’s Misser (Algaida): 24.764 euros por una semana / Booking.com

Simone Werner

Mallorca sigue siendo uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo también en el mercado del alquiler vacacional de lujo. Las fincas más caras de la isla alcanzan precios de hasta 24.764 euros por una semana en temporada alta, concretamente en la primera semana de junio (del 1 al 8).

Para elaborar esta selección se han tenido en cuenta propiedades disponibles en los portales especializados fincallorca.de y booking.com, con capacidad mínima para dos adultos y dos niños. Estas son algunas de las villas y fincas más exclusivas de Mallorca, equipadas con todo tipo de comodidades: piscinas de gran tamaño, gimnasios privados, suelo radiante, saunas o incluso televisión alemana.

Ca’s Misser (Algaida): 24.764 euros por una semana

Encabeza el ranking esta gran propiedad rural situada cerca de Algaida. La finca, de 21.000 metros cuadrados, incluye cuatro casas independientes y ofrece capacidad para entre 25 y 29 personas.

Cuenta con 13 dormitorios, dos habitaciones adicionales para camas supletorias y ocho baños. Entre sus instalaciones destacan piscina privada, gimnasio, campo de fútbol, mesa de ping-pong y redes de voleibol. El amplio jardín y la zona de barbacoa la convierten en un espacio ideal para celebraciones privadas.

Ca’s Misser, en Algaida.

Ca’s Misser, en Algaida. / Booking

Casa Iris (Port d’Andratx): 21.146 euros con vistas a la bahía

En una zona elevada sobre el puerto de Andratx se encuentra esta villa de 479 metros cuadrados, renovada en 2020.

Dispone de cinco dormitorios con capacidad para diez personas y parte de la vivienda cuenta con suelo radiante. La propiedad ofrece piscina exterior de 40 metros cuadrados, sauna, gimnasio totalmente equipado y zona de yoga. Como detalle dirigido al público germano, incluye televisión alemana.

Casa Iris en el Port d’Andratx

Casa Iris en el Port d’Andratx / fincallorca.de

Palma Bay Frontline (Son Verí Nou): 18.124 euros frente al mar

Esta vivienda ultramoderna de 500 metros cuadrados, situada en la urbanización Son Verí Nou, en Palma, ocupa el segundo puesto entre las más caras disponibles en fincallorca.de.

Tiene cuatro dormitorios, cuatro baños y capacidad para ocho personas. Desde varias estancias se disfruta de vistas panorámicas al mar abierto. La casa dispone de piscina privada de agua salada de 42 metros cuadrados y tres televisores.

Palma Bay Frontline en Son Verí Nou

Palma Bay Frontline en Son Verí Nou / fincallorca.de

Finca Playa Llenaire – Can Pou (Pollença): 16.512 euros

Ubicada entre Pollença y Port de Pollença, esta finca de carácter familiar ofrece cuatro dormitorios y cuatro baños para ocho huéspedes.

Incluye sala de juegos infantil con libros y videoconsola, gimnasio, mesa de ping-pong y piscina privada. Las vistas a la Serra de Tramuntana son uno de sus principales atractivos.

Finca Playa Llenaire – Can Pou enPollença.

Finca Playa Llenaire – Can Pou enPollença. / Booking.com

Only Summer (Llubí): 14.900 euros

Rodeada de palmeras y olivos, esta finca de 300 metros cuadrados combina tejas rústicas con decoración de estilo bohemio.

Cuenta con cuatro dormitorios con baño en suite, piscina de 40 metros cuadrados, huerto propio, cocina exterior equipada con barbacoa de gas y futbolín.

Only Summer en Llubí

Only Summer en Llubí / fincallorca.de

Es Molinet Nou (Son Carrió): 11.042 euros con vistas a la montaña

Situada a las afueras del núcleo urbano, esta finca ofrece cinco dormitorios y cinco baños para diez personas.

Dispone de 290 metros cuadrados de vivienda, terrazas cubiertas, azotea, piscina privada, gimnasio y zona de barbacoa en una parcela de 21.000 metros cuadrados.

Es Molinet Nou en Son Carrió.

Es Molinet Nou en Son Carrió. / booking.com

Can Lau (Santa Margalida): 10.428 euros con jacuzzi y sauna

Cierra la lista esta finca de 500 metros cuadrados con capacidad para ocho personas. Entre sus atractivos destacan una piscina de 15 x 5 metros, jacuzzi climatizado para el invierno y sauna privada.

También cuenta con zona de ocio con billar, ping-pong y dardos, además de dos barbacoas. Los huéspedes reciben un manual digital con recomendaciones de restaurantes de lujo y actividades en Mallorca.

Can Lau en Santa Margalida.

Can Lau en Santa Margalida. / fincallorca.de

