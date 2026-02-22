Responsable del dispositivo temporal de acogida de la Cruz Roja: «Muchos migrantes cuando desembarcan aquí no saben que están en Mallorca»

¿En qué consiste exactamente la acogida temporal de personas migrantes que llegan en patera a nuestras islas y son recibidas en el Puerto de Palma?

El procedimiento normalmente consiste en que Salvamento Marítimo juntamente con Guardia Civil emiten un aviso a nuestro centro de operaciones sobre las personas que han rescatado en el mar y de ahí pasan a disposición de la Policía Nacional. Nosotros paralelamente activamos nuestro primer programa llamado PREPI (Primera respuesta de emergencia para la población migrante). Este programa se basa en la cobertura de necesidades muy básicas: repartimos un kit de higiene, alimentos y ropa. La Policía Nacional realiza la reseña de cada una de las personas que había en la embarcación y luego envía el listado de personas vulnerables. Es entonces cuando nuestro Progama de Atención Humanitaria a Inmigrantes empieza funcionar, a través de la movilización de recursos. El servicio de traslados envía la documentación al CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) donde se completan las identificaciones y posteriormente entran a nuestros dispositivos de acogida. Actualmente tenemos dos: uno que es de perfil más vulnerable (familias, mujeres y niños) o aquellos que con necesidades sanitarias más graves y luego otro que es el que han abierto en el puerto que es sobre todo para hombres. En el puerto suelen estar entre 24 y 72 horas.

Dice que la Policía les envía un listado ¿Cómo saben quiénes son? ¿Vienen documentados?

Disponemos de un primer listado que aporta la Policía para el cual realizan una intervención y recogen el máximo de información posible de cada uno de ellos, porque no suelen venir documentados. La mayoría no disponen de documentos físicos, hay algunos de ellos que llevan en el móvil una foto pero también muchos pierden la documentación en el trayecto. Por lo tanto, la Policía Nacional se entrevista con ellos para recabar toda la información posible, se toman huellas dactilares, etc. Posteriormente entran en el programa de atención humanitaria a inmigrantes y llegan los equipos de traslados, que los derivan o al centro de acogida para vulnerables o al centro del puerto.

¿Me podría indicar la diferencia entre una llegada tranquila y una complicada? ¿En qué experiencias o prácticas se basan?

Lo que marca la diferencia es la cantidad de embarcaciones que llegan y se nota básicamente en la gestión de los recursos. Somos auxiliares del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones y disponemos de todo lo necesario. Los días que llegan más embarcaciones tenemos que activar más recursos, tanto profesionales como materiales. Miramos mucho cómo han actuado otras Comunidades porque realmente la ruta argelina a Balears es muy reciente, así que nos basamos sobre todo en Canarias. Aunque difiera un poco por cantidad de gente y peligrosidad, los protocolos de atención y emergencia son similares.

¿Qué historias se repiten más entre las personas que atienden? ¿Hay esperanza?

Pues sobre todo son víctimas de violencia: huyen de conflictos activos, algunos son víctimas de trata y en el caso de las mujeres encontramos muchas que, además, huyen de situaciones como la ablación genital femenina o el matrimonio forzoso. Las personas que llegan aquí vienen con unas historias de vida que son inimaginables para nosotros y la verdad es que rompen el alma, pero es nuestro día a día. La esperanza alberga en la capacidad de resiliencia que tienen aun habiendo pasado por situaciones extremas.

¿Cómo se aborda el impacto psicológico que provoca el viaje?

Inicialmente cuando realizamos la primera intervención vemos que llegan muy desorientados. Es una situación de shock para ellos. Por fin se sienten en un espacio seguro y es el primer momento después de viajes muy largos que empiezan a descansar y a sentirse seguros. Las familias que van a las instalaciones de vulnerables suelen quedar más tiempo, entre otras cosas porque les hacen pruebas de ADN para asegurarse de que efectivamente son miembros de un mismo núcleo familiar y no víctimas de trata. Ahí, con más tiempo, solemos detectar estados de estrés postraumático. Es decir, los de especial vulnerabilidad sí que acuden a servicios un poco más especializados. Los que continúan en nuestros programas humanitarios y son trasladados a los centros de la península suelen tener una atención psicológica más completa.

Al tocar tierra ¿ellos tienen conocimiento de dónde llegan?

Generalmente no suelen saber hacia dónde se dirigen. Son personas que realizan un trayecto migratorio muy largo. Últimamente nos encontramos gente que llega de países muy lejanos como Somalia, por ejemplo. Al llegar a Argelia para cruzar el Mediterráneo, pocos disponen de información y cuando desembarcan aquí no saben que están en una isla.

Hace unos días este diario informó de que 4 de cada 5 personas que llegan a Balears en patera no se quedan, y se marchan a otros destinos. Ahora comenta que continúan en centros de la península. ¿Cómo sigue la ruta migratoria después de pasar por aquí?

Efectivamente, la inmensa mayoría no se queda en las islas, lo que desmonta un poco el discurso actual. Si desean continuar en el programa humanitario van a otros centros, especialmente, los perfiles vulnerables. Se trata de centros de acogida integral donde tienen más recursos para hacer un proceso de integración real, no solo de la Cruz Roja, sino también de otras entidades que trabajan con nosotros. Pero ellos son libres de elegir y la verdad es que la mayoría prefiere continuar su viaje. Cuando les ofrecemos continuar en el programa, muchos nos dicen que les están esperando hermanos, madres, amigos…

¿Cree que si fueran conscientes del peligro de embarcarse, tomarían esta vía?

Yo sinceramente creo que no. Además nos lo han reportado en varias ocasiones. Si ellos conocieran todos los peligros a los que se van a enfrentar, muchos no iniciarían la ruta migratoria, porque no es solo subirse a una embarcación y llegar a las islas o a cualquier otro punto, esta es la última parte de muchas, por así decirlo. Ellos dejan atrás trayectos migratorios muy largos en los que han visto muchas cosas, por ejemplo, gente fallecer también en el desierto. Para ellos, el que consigue subir a la patera ya es un superviviente. Además, después de todo -y con lo que pagan- no pueden echarse atrás.

¿Dispone la Cruz Roja de puntos de información en países, fronteras, lugares clave por donde pasan estas rutas migratorias?

Ellos no suelen acudir a ningún punto de información, desconocen donde están las sedes. Al programa de reagrupación familiar llegan con mucho desconocimiento y hay muchas familias que nos preguntan meses después desde los países de origen información sobre personas concretas a través de las redes sociales. Cuando les ofreces la ubicación de puntos de información y atención de Cruz Roja ahí, la mayoría no saben de qué les hablas. Hay mucho desconocimiento y miedo.

¿Y aquí? ¿Qué información reciben al llegar?

Primero se les realiza una primera valoración psicosocial y se les cubre las necesidades básicas. Después les damos información sobre su situación administrativa, sobre protección internacional y luego sobre el programa humanitario y la posibilidad de acudir a los centros de acogida en península.

¿Qué es lo que más valoran de los servicios que les ofrecen?

Lo que más valoran considero que es disponer de un espacio seguro, un lugar donde descansar, estar tranquilos, lejos de peligros. La calidez humana y la empatía por parte de los equipos. La Cruz Roja es una entidad internacional conocida por todos y, al ver el símbolo se relajan y se abren un poco a contar su historia.

¿Cuál es su labor dentro de la organización? ¿Cómo es un día normal suyo y qué experiencia tenía con personas migrantes?

Yo estoy coordinando el servicio de traslados y el dispositivo de carpa y mi trabajo es básicamente velar por que todos los protocolos se cumplan de forma segura para que tengan una atención digna y humanitaria. También acudo a reuniones de coordinación con entidades y recursos externos. Antes de coordinar estaba en el equipo trabajando.

¿Con qué equipo cuenta?

Nosotros tenemos un equipo laboral fijo y entre ellos se van dando apoyo de recursos en función de las necesidades que llegan. Además contamos con personal voluntario.

¿Cómo responde el voluntariado con este colectivo?

Yo creo que ha aumentado. Hay mucho interés social a diferencia de lo que se pueda pensar, pero no hace ruido.

¿Qué carencias detecta en el sistema de acogida?

Actualmente ha habido mucha mejora desde que empezó a trabajarse en ello y cambiaron los flujos migratorios. A medida que han ido llegando más personas ha ido aumentando el servicio que ofrecemos. Igual lo más necesario sería un aumento de plazas, recursos especializados en cuanto a personal, en víctimas de trata, por ejemplo.

¿Qué piensa de Son Tous, el centro de acogida para menores migrantes?

Yo creo que todo lo que sea ofrecer un espacio seguro, con unos servicios dignos, es positivo. La idea es descongestionar un poco los espacios que tenemos e ir mejorándolos poco a poco. La verdad es que llevamos poco tiempo con este problema y el cambio ha sido brutal en muy pocos meses. Ahora disponemos de unas carpas y unas instalaciones que hasta hace bien poco no disponíamos y creo que tenemos que quedarnos con eso. Están pudiendo tener una atención digna que es lo más importante.

¿A qué retos cree que nos enfrentamos en la islas a diez años vista?

A un aumento de llegadas. Creo que para ello será necesario reforzar los primeros servicios de emergencia, ofrecer una atención más adecuada a colectivos vulnerables y una mayor coordinación interinstitucional. Espero también una mejora de la información pública para romper con la estigmación.

¿Qué estereotipos quiere desmontar y cómo puede la ciudadanía aportar a una mejor acogida?

Sobre todo debemos informarnos a través de fuentes fiables, no caer en la desinformación. Se puede apoyar a las entidades que trabajan en la primera línea de cualquiera de las formas. Lo más importante es entender bien que nadie arriesga su vida en el mar si tiene otra opción, y que detrás de cada cifra hay una persona con un nombre, una familia y un sueño.