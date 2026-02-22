Los protocolos por riesgo de suicidio en las aulas de Baleares se duplican en un año

La conselleria de Educación activó durante el curso 2024-2025 un total de 993 protocolos por riesgo autolítico en los centros educativos de Balears, mientras que el anterior se cerró con 563 procedimientos, por lo que los casos prácticamente se han duplicado en un año. Estos datos los recoge la Memoria anual del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), difundidos por la Conselleria.

En el caso del riesgo autolítico, de los 993 protocolos activados, 873 correspondieron a Mallorca, 74 a Ibiza, 33 a Menorca y 10 a Formentera.

La conselleria de Educación enmarca estos datos en un contexto de mayor visibilización de la salud mental entre adolescentes y ha revisado el protocolo para incorporar las autolesiones no suicidas (ANS), diferenciar niveles de riesgo y reforzar la coordinación con los servicios sanitarios y la Inspección Educativa.

Respecto al protocolo de acompañamiento al alumnado trans, se registraron 40 activaciones: 34 en Mallorca, 4 en Ibiza, 1 en Menorca y 1 en Formentera.

Educación subraya que la estabilidad de estas cifras en los últimos cursos refleja la consolidación de los circuitos de atención y la confianza de los centros en los procedimientos establecidos.

En cuanto a las violencias machistas, se activaron 105 protocolos, de los que 84 se registraron en Mallorca, 13 en Ibiza, 7 en Menorca y 1 en Formentera. En el curso anterior se registraron 96 casos.

La mayoría de los casos están vinculados a relaciones entre adolescentes, lo que, según la Conselleria, confirma la necesidad de reforzar las actuaciones preventivas desarrolladas en el marco de campañas como el 25N y el 8M.

La memoria también recoge el balance de los protocolos de prevención del acoso y ciberacoso, con 871 procedimientos activados durante el curso, de los que se confirmaron el 23,7 % de los casos. Por islas, 671 correspondieron a Mallorca, 142 a Ibiza, 54 a Menorca y 3 a Formentera. El curso anterior fueron 747 procedimientos.

Además de la activación de protocolos, Convivèxit atendió 5.000 consultas y asesoramientos en línea, realizó 1.938 seguimientos, 44 intervenciones presenciales en centros y coordinó 21 acciones formativas, consolidándose como un servicio clave en la prevención, detección y acompañamiento en el sistema educativo balear.

La memoria destaca como una de las medidas más transformadoras la incorporación de la figura del psicólogo educativo en centros sostenidos con fondos públicos, impulsada por la Conselleria de manera pionera en el Estado.

Durante el curso 2024-2025, estos profesionales han atendido 5.851 casos individuales, realizado 1.486 intervenciones grupales y gestionado 1.148 derivaciones o coordinaciones con servicios especializados. Según los datos recogidos, el 76 % de las personas atendidas reportan una mejora en su bienestar emocional y en su adaptación escolar. El perfil mayoritario del alumnado atendido corresponde a jóvenes de 14 años que cursan segundo de ESO, una etapa considerada clave en el desarrollo personal y académico.

Durante el curso, cerca de un millar de estudiantes participaron en las Jornadas de Alumnado Mediador y se reforzaron las redes de convivencia y coeducación.

Las formaciones en prácticas restaurativas, educación emocional, tutoría entre iguales o prevención del estigma en salud mental han contribuido a fortalecer las competencias de los centros.

La Conselleria ha subrayado que el curso 2025-2026 incorporará nuevos retos, entre ellos el despliegue del II Plan de Coeducación, la publicación del nuevo protocolo de suicidio y ANS, la mejora de la presencia territorial del servicio y la creación de una Comisión de Convivencia. El departamento considera que los datos confirman que Baleares dispone de un sistema de prevención y acompañamiento «eficiente y consolidado», que sitúa la convivencia, la igualdad y el bienestar emocional en el centro de la acción educativa.