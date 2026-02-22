Un nuevo proyecto pionero mide y potencia el carbono de los bosques

Baleares ha dado un paso decisivo en la lucha contra el cambio climático con el desarrollo del proyecto de I+D+i RPAS-CO₂, una iniciativa innovadora que define una metodología avanzada para cuantificar el carbono almacenado en los sistemas forestales del archipiélago y mejorar su capacidad de captura. El proyecto nace en respuesta al Decreto 48/2021, que regula el Registro balear de huella de carbono y que establece la obligación de que empresas medianas y grandes implanten planes de reducción de emisiones. En este marco, el Grupo Tragsa, con el apoyo del Govern y la colaboración científica de la Universidad de Córdoba (Departamento de Ingeniería Forestal ERSAF-UCO), ha integrado la información forestal existente —como el Inventario forestal nacional, el Mapa Forestal de España o los planes de ordenación forestal— para generar una cartografía precisa de la biomasa, es decir, de la cantidad de materia vegetal presente en los montes.

Esta cartografía permite conocer cómo evoluciona la biomasa a lo largo del tiempo y orientar la gestión forestal hacia prácticas silvícolas que maximicen la capacidad de los bosques para capturar dióxido de carbono (CO₂). Además, por primera vez se ha elaborado un mapa del carbono orgánico del suelo (COS) para los principales tipos forestales de las Illes Balears, en el que se combinan bases de datos existentes con datos de campo.

En este sentido, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet,destacó ayer que «esta información es esencial para entender cómo las prácticas forestales influyen en el carbono almacenado en el suelo y para planificar actuaciones más eficaces».

Simonet, remarcó que «si limpiamos nuestros bosques también potenciamos la absorción CO₂», subrayó que «con este proyecto situamos a las Illes Balears en la vanguardia de la innovación forestal aplicada a la acción climática. Hemos desarrollado una metodología rigurosa, basada en datos científicos y tecnología de alta precisión, que convierte la gestión de nuestros bosques en una herramienta estratégica frente al cambio climático».

«Con RPAS-CO₂, el Govern refuerza su posicionamiento para avanzar hacia una política climática basada en datos, planificación y gestión activa del territorio», aseguró el conseller.

En la misma línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, manifestó que «por primera vez disponemos de una visión integral y actualizada del carbono almacenado tanto en la biomasa como en el suelo de nuestros sistemas forestales, lo que nos permite planificar con mayor eficacia y transparencia».