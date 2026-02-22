Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en Baleares por el riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón

Se trata de la llamada 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio

Alerta en Baleares por el riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón

Alerta en Baleares por el riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón

EFE

Madrid

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado del riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón, que deberán ser retiradas del mercado, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en su casa que no lo consuman.

La alerta se ha emitido a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos acerca de este dulce, llamado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico que contiene sobres individuales, según ha informado la agencia en un comunicado.

Las comunidades autónomas donde han sido distribuidas estas gominolas inicialmente han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana pero no se descarta que hayan podido ser redistribuidas a otras zonas.

La información sobre el peligro de su consumo ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique su retirada de los canales de comercialización.

Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Alerta por riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón

Alerta por riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón / DM

Alerta en Baleares por el riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón

Alerta en Baleares por el riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón

