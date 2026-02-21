Reproches a Jaime Martínez por su ausencia en el Muro de la Memoria: “Siento vergüenza profunda del alcalde de Palma”

“Siento vergüenza profunda del alcalde de Palma; lo digo con todo el respeto y con claridad. Correspondería al ayuntamiento de Palma estar aquí, recordando a las personas que fueron asesinadas aquí, estamos en el cementerio de Palma”. Alice Weber, concejala de Cultura, Lengua, Patrimonio y Memoria del ayuntamiento de Inca (Més per Mallorca) ha sido rotunda esta tarde en el acto del día de recuerdo de las víctimas del franquismo en Palma.

“Las instituciones también hablan cuando no están”, ha añadido la regidora frente al Muro de la Memoria criticando el silencio institucional. “Por eso, estamos aquí desde el ayuntamiento de Inca. Las víctimas son de todos y de todas”, ha recalcado.

Unas 200 personas han asistido al sentido homenaje celebrado en el cementerio de Palma. Representantes de los partidos de izquierda, de los sindicatos, de la sociedad civil e intelectuales han presenciado el acto en memoria de las víctimas del franquismo. Entre las autoridades se encontraban la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el alcalde de Inca, Virgilio Moreno; el senador y exedil José Hila; el expresidente del Parlament, Vicenç Thomàs; la diputada Patricia Gómez, todos ellos del PSIB; así como Lluís Apesteguia y Neus Truyol, de Més per Mallorca; o el exconseller de Podemos, Jesús Jurado.

Los Xeremiers des Prat han tocado La Balanguera y La Internacional mientras los asistentes han realizado una ofrenda floral en el Muro de la Memoria. El cantante Biel Majoral y los músicos Miquel Brunet y Eduard Riera han emocionado al público al interpretar No ens fareu callar. Majoral ha mencionado al intérprete Antoni Roig, que murió en 2007. “Él dejó escrita esta canción en la que presagiaba que los herederos del fascismo volverían y nos querrían hacer callar”, ha señalado.

Cuatro asesinatos ‘vergonzosos’

El historiador Miquel Vidal ha destacado que el 24 de febrero de 1937 se produjeron cuatro asesinatos “de los más vergonzosos” en el cementerio de Palma. El exalcalde de Palma, Emili Darder; el exalcalde de Inca, Antoni Mateu; el político socialista, diplomático y periodista, Alexandre Jaume; y el empresario y fundador de Esquerra Republicana Balear, Antoni Maria Ques, fueron fusilados. “Los detuvieron por sus ideas. Fueron sometidos a una farsa de juicio y luego fusilados”, ha subrayado Vidal, que ha tenido palabras de recuerdo para Les Roges del Molinar y en especial para Aurora Picornell, icono de la represión franquista en Mallorca. “Durante décadas no hubo memoria”, la lamentado el joven historiador.

Miquel Vidal ha subrayado que la Ley de Memoria Democrática de Baleares “desgraciadamente tiene los días contados” y ha cerrado su parlamento con una idea en positivo: “Las víctimas ahora son más recordadas que sus asesinos”.

Por su parte, Elisabeth Ripoll ha leído el manifiesto de la Plataforma por la Memoria Democrática, organizadora del acto, y ha denunciado la actual “deriva política”. Ripoll ha criticado la derogación de la Ley de Memoria Democrática por parte del PP y Vox y ha hecho hincapié en las movilizaciones y concentraciones llevadas a cabo en contra de esta decisión. “Vigilaremos el cumplimiento de la Ley de fosas, pero no nos conformamos”, ha advertido.

“Las víctimas no serán olvidadas. Seguiremos con la movilización y apelando a la ley por el derecho de las víctimas y su reconocimiento”, ha enfatizado Ripoll.

La periodista Maria Llull ha conducido el acto y ha recalcado tres palabras clave: “Verdad, justicia y reparación”.