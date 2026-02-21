Pedro Videla: "El mercado dice que ya no basta con ser europeo para ser rico"

Nuevo entorno geoeconómico mundial y cambio de era. ¿De dónde venimos y a dónde vamos?

Entre 1991 y 2008 es cuando el mundo crece más rápidamente. Durante ese periodo se pensó que terminó la historia. Y lo que no vimos es que era solo una pausa en la historia. Para los economistas, la segunda mitad del siglo pasado va desde 1946 a 2008. ¿Por qué el año 46? Porque ahí es donde se establecen las reglas que permitieron la apertura y la globalización. ¿Por qué el año 2008? Porque es cuando viene una gran crisis en todo el mundo y se empieza a dudar de un sistema que "salva" a bancos y empresas, pero no a las familias que no pueden pagar su hipoteca. Y esto le dio paso a gente como Trump.

¿Cómo está afectando al ciudadano medio este nuevo orden?

No es para nada un buen resultado para las personas medias. Va a afectar al mundo de forma negativa, primero, porque vamos a crecer más lentamente. Segundo, vamos a tener que empezar a gastar en defensa. Hasta ahora Europa se había “aprovechado” de Estados Unidos, que la protegía. Tercero, muchas de las empresas van a tener que tomar partido. Porque el sistema no te va a permitir estar en los dos lados. Y esto implica costes altísimos.

Los partidos políticos que están creciendo más rápidamente en Europa son aquellos que quieren su destrucción

¿Fue una ingenuidad pensar que la clase media existiría siempre?

España es uno de los pocos países que durante el siglo pasado pasó de ser un país de clase media baja a ser un país rico. La generación de la posguerra se sacrificó y salió adelante. La generación actual lo olvidó y creyó que, con poco esfuerzo, todo iba a seguir igual. Y ahora vemos que los cambios tecnológicos y los cambios geopolíticos, nos exigen más. Lo que le está diciendo el mercado es que no ya basta con ser europeo para ser rico. Y esto es una perturbación muy grande y, además, viene un cambio tecnológico brutal, que también va a afectar, sobre todo, a las clases medias.

Menciona el gasto en defensa, ¿está relacionado con las amenazas de anexión que lanza Donald Trump contra Groenlandia?

Hay que mirar con perspectiva las cosas que dice Trump. No se va a quedar con Groenlandia, pero Groenlandia va a tener que dejar que expanda la base militar que ya tiene. Hay que aumentar el gasto militar porque tenemos una guerra en Europa, aquí al lado. Decir que España destina el 1,2% del presupuesto del PIB en gasto en militar porque Moscú está muy lejos, es un argumento absolutamente torpe. El misil tarda ocho minutos en llegar aquí. Europa, y especialmente Alemania, vivía con energía barata que venía de un dictador, con comercio internacional con China y protegido por Estados Unidos, que es el 65% de la OTAN. Esas tres cosas terminaron. Por eso Marco Rubio no se sentó a conversar sobre la guerra de Ucrania. Tomó un avión y se fue. Su mensaje fue: “Europeos, esa es su guerra. Nosotros nos vamos a preocupar de nuestro patio de atrás, que es América Latina”.

La gente cree que Donald Trump fue a Venezuela por el petróleo, pero el petróleo es irrelevante.

¿Por ello la intervención en Venezuela?

La gente cree que Donald Trump fue a Venezuela por el petróleo, pero el petróleo es irrelevante. Trump fue ahí para decirle a los chinos, a los rusos y a los iraníes “salgan de mi casa”. Volvemos al imperialismo antiguo. Y ahora en Cuba va a pasar lo mismo. Ni China, ni Rusia respondieron a lo que hizo en Venezuela. Y a Estados Unidos también le interesa Israel, con quien comparte valores. Ahí está dispuesto a gastar recursos. Y potencialmente, no sabemos esto, está el Indo-Pacífico. O sea, en Taiwán.

¿Nos ha cogido por sorpresa que China sea el mayor inversor en África?

Para los geopolíticos americanos el nuevo eje del mal es China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y este eje del mal es mucho más peligroso que el antiguo. China ha utilizado el sistema de mercado: presta dinero a los países, paga su deuda internacional y, después, construye todas las infraestructuras con empresas y trabajadores chinos. A cambio recibe todos los recursos naturales. Y esto es más eficiente que las bases militares.

Trump no se va a quedar con Groenlandia, pero Groenlandia va a tener que dejar que expanda su base militar

Sin recursos energéticos y sin el apoyo de Estados Unidos, ¿Qué opciones tiene Europa?

Noticias relacionadas

Europa no tiene la capacidad militar de unirse. No hay un Schengen militar. Esto ha pillado Europa al descubierto y, además, con unos líderes que no quieren reconocer lo que está ocurriendo. Escuchamos a Mario Draghi decir que tenemos que crear los Estados Unidos Europeos, pero los partidos políticos que están creciendo más rápidamente son aquellos que quieren la destrucción de Europa. Es en un momento complicado y lo peor de todo esto es escudarse en que Trump es un loco. Europa tiene un problema estructural al que hacer frente. Cuando se vaya Trump, esto no va a cambiar. Igual terminan las formas, pero no el fondo.