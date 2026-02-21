José Manuel Chozas, catedrático de Derecho Procesal: «El exfiscal general está perfectamente condenado y con una sentencia benévola»

José Manuel Chozas (Madrid, 1967) es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense madrileña, y ayer participó en ‘La sentencia de condena al (ex)fiscal general del Estado, a debate’ frente a Juan Carlos Carbonell, en la facultad de Derecho de la Universitat.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Está bien condenado el entonces fiscal general del Estado?».

Está perfectamente condenado y se puede hablar de una sentencia benévola, porque podría ser más dura. Se circunscribe a inhabilitarlo como fiscal general, omitiendo otros cargos.

¿Y cuando el Constitucional absuelva al fiscal general?

En el caso de cualquier ciudadano no sería admitido el recurso, es dudosísimo por su manifiesta falta de contenido. Con este Constitucional, más cercano al ámbito político que al jurídico, se puede producir una anulación que no absolución, aunque el resultado es el mismo.

¿Podían juzgarle los mismos magistrados que aceptaron su caso en el Supremo?

No es así, esto no va de aceptar. Se trata del juez predeterminado por la ley, y a estos les ha tocado por un turno de reparto admitido y aprobado. Un magistrado no puede ir diciendo «me quito y me pongo».

¿Dos votos discrepantes contra cinco desfiguran una sentencia trascendental?

En absoluto, aunque indudablemente sería mejor la unanimidad. Hay un único voto discrepante y firmado por dos magistradas. Están en su derecho y en absoluta minoría, el Constitucional nos ha acostumbrado a la división en guarismos fijos a favor y en contra que nadie se plantea.

¿Se debió buscar la unanimidad?

En España todos somos entrenadores de fútbol, y ahora también magistrados. No ayudamos calificando al Supremo de «irracional, arbitrario, podrido»

El fiscal general no mató a nadie, ¿no se debió ser más exigente antes de juzgarlo?

Precisamente al revés. No es lo mismo que cometa este delito cualquiera a que su autor sea nada menos que el fiscal general. No salgo de mi asombro al ver cómo se le defiende.

¿Negarse a declarar en juicio va en contra del acusado?

Hace un uso correcto del derecho de defensa, pero también da pie a que el tribunal lo interprete como quiera legítimamente. Negarse a responder no favorece al fiscal general, porque no da pie a contradicción y choca con su declaración de inocencia y de colaborar a aclarar la verdad. Si lo hace otra persona, nada que decir, pero llama la atención en la máxima autoridad de defensa de los ciudadanos.

¿Es ambiguo fijar el delito en el fiscal general «o alguien de su entorno»?

No, es el Código Penal, la primera línea del artículo 28. «El autor o alguien de su entorno». Es la autoría mediata, que en el caso de los marqueses de Urquijo añadía «solo o en compañía de otros». Afectaría al jefe de una empresa o al líder político que da las órdenes.

¿No fue el novio de Ayuso quien desveló su secreto?

Su abogado ofreció un acuerdo en el uso del derecho de defensa, porque en la justicia penal se chalanea, desgraciadamente.

Miguel Ángel Rodríguez acusó prácticamente al fiscal general de prevaricación, ¿no tenía derecho a defenderse?

Quién es Rodríguez, solo una opinión interesada y el fiscal general lo desencadena todo para «ganar el relato». ¿No nos escandalizamos con esto?

¿Un juez puede revelar en público que «me voy a escribir tal sentencia»?

No le veo inconveniente. Yo no lo haría, probablemente, pero no revela ningún secreto. Pudieron ser los nervios o una gracieta, intrascendente en ambos casos.

¿Le gusta polemizar?

No me gusta discutir, pero me rebelo contra la falta de información. No entiendo eso de «todas las opiniones son respetables», yo no polemizo con un matemático sobre su asignatura.

¿Se opuso a someter al polígrafo a Koldo o en general?

En general. El polígrafo no es fiable, se precisa un aparato homologado, un psicólogo especializado. Es la prueba sobre la prueba sobre la prueba. Se cosifica a la persona, ¿por qué no utilizar el pentotal o la tortura? Son recursos propios del totalitarismo.

¿Deben instruir los fiscales?

Nunca en España y con esta Constitución, que reserva la actividad «a jueces y magistrados». Nadie podría dormir tranquilo, con la experiencia de un fiscal general condenado.

También discutió usted la investigación preprocesal a Julio Iglesias.

Aconsejaría a la representación procesal de Julio Iglesias que exija a la fiscalía toda la documentación en su poder, no puede negarse a entregarla. Creen que pueden estar seis meses investigando sin dar cuenta a nadie, los periodistas también deberían reclamar los datos.

¿Un jurado sabría juzgar a Begoña Gómez?

Si yo fuera inocente, no querría que me enjuiciara un jurado, porque ninguno sabe juzgar. No me gusta esta institución. A base de películas y telefilmes, nos hemos vuelto más papistas que el Papa. Con toda Europa de regreso, nos apuntamos al sistema puro y ni siquiera escabinado. Zapatero a tus zapatos.