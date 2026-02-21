Condenado un maltratador reincidente por seis delitos de violencia de género en Palma

Un juzgado de Palma ha condenado a un maltratador reincidente a un año de prisión y 270 días de trabajos en beneficio de la comunidad por seis delitos de violencia de género. El sospechoso, que permanece encarcelado por esta causa desde el pasado verano, reconoció los hechos hace unos días en la sede judicial de Vía Alemania.

El acusado acudió al piso de su expareja en Palma en reiteradas ocasiones en la primera mitad de 2025, pese a tener una orden de alejamiento, donde la amenazó de muerte y la agredió, además de amedrentar y golpear también a su inquilino otra vez. El hostigamiento continuó en junio y julio del pasado año, cuando la llamó por teléfono y le mandó mensajes de forma insistente en 20 o 30 ocasiones diciéndole que quería verla y tomar algo, que ella no podía estar con nadie y conminándola a que retirara la denuncia inicial y el alejamiento o le “mandaría a su familia”, lo que le provocó un gran temor.

El hombre, de 45 años y que cuenta con diversos antecedentes penales, admitió ser autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, otro de amenazas en el domicilio con quebrantamiento, malos tratos en el domicilio con quebrantamiento, coacciones en el ámbito familiar con quebrantamiento, además de un delito leve de amenazas y otro de maltrato. Aceptó una pena de un año de cárcel, 270 días de trabajos comunitarios, dos multas, la privación del derecho para la tenencia y porte de armas por tiempo de seis años y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante nueve años, así como tampoco acercarse y ponerse en contacto en un año con el inquilino de la perjudicada.

“Me conformo”, indicó el encausado ante la magistrada. Inicialmente, se enfrentaba a una petición de condena de cuatro años de prisión por parte de la fiscalía. El ministerio público rebajó su solicitud de pena y alcanzó un acuerdo con la acusación particular y con la defensa.

Tras declararse culpable, la jueza dictó sentencia ‘in voce’ contra el hombre. Apreció la circunstancia agravante de reincidencia en el primer delito de quebrantamiento de medida cautelar y en el de coacciones. Las partes personadas en el procedimiento manifestaron que no iban a recurrir el fallo, por lo que se declaró la firmeza de la sentencia.

Otras condenas

El sospechoso, que regresó al centro penitenciario de Palma custodiado por la Policía Nacional, cuenta con otras condenas anteriores, como una de 2024 de dos años de prisión por un delito contra la salud pública, que le fue suspendida por cinco años, y otra de 2022 por amenazas en el ámbito familiar de la que tiene pendiente cumplir aún los trabajos comunitarios.

El pasado 20 de enero de 2025 un juzgado de instrucción de la ciudad dictó un auto en el que le prohibía aproximarse a menos de 300 metros de su expareja, así como comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto. A sabiendas de que la orden de alejamiento estaba en vigor, el acusado la incumplió en varias ocasiones con ánimo de amedrentar a la mujer y a su inquilino.

Así, en marzo de 2025, una tarde se presentó el hombre en el domicilio de su excompañera, en Palma, al que accedió con sus llaves. En ese momento, se encontraba en el inmueble el inquilino, al que propinó un bofetón en la cara y le dijo que le iba a matar. No le ocasionó ninguna lesión. Al salir del piso, el sospechoso se encontró con la perjudicada que volvía a casa.

Unos meses después, en junio y julio del pasado año telefoneó a la víctima y le mandó mensajes de WhatsApp de forma repetida en 20 o 30 ocasiones, tanto desde su número como de un número privado, insistiéndole que quería verla y tomar algo, que ella no podía estar con nadie y diciéndole que retirara la denuncia y la orden de alejamiento o le mandaría “a su familia”. La mujer, atemorizada, finalmente accedió y quedó con él en un bar.

En junio de 2025, sobre las nueve de la noche, el encausado se personó de nuevo en la vivienda y cuando ella salía a tirar la basura la agarró del brazo y le rompió una cadena que llevaba en el cuello.

El 21 de julio del pasado año, el sospechoso acudió otra vez al inmueble y llamó al portero. Ella le advirtió desde la ventana para que se marchara de allí, a lo que el hombre le respondió a gritos diciéndole de forma reiterada “por qué me haces esto hija de puta, te voy a matar”, en presencia de la hija de ella menor de edad.

Un día más tarde, sobre las cuatro de la tarde, volvió al piso, en el que no estaba su expareja pero sí el inquilino al que de nuevo amenazó indicándole que “si se confirma que está con ella, le va a matar”. Al día siguiente, el hombre fue detenido y desde entonces está privado de libertad.