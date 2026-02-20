Redacción Mallorca

VÍDEO | Un grupo de jóvenes en Mallorca impulsa una campaña para repatriar a España a su amigo que está en una UCI de Tailandia

Adrián Palomino Plaza, de 39 años, se encuentra hospitalizado en estado crítico en Tailandia tras sufrir un grave accidente de moto que le produjo un traumatismo craneoencefálico severo y lo obligó a ingresar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado. Un grupo de amigos de Mallorca está impulsando una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos hospitalarios y el coste de la repatriación a España. Más información