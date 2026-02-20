Vera revela el origen de las investigaciones en el Centro de Tecnificación: denuncias cruzadas entre las familias y un orientador

El conflicto que mantiene en vilo a la comunidad educativa del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (CTEIB) ha entrado en una nueva fase tras las últimas declaraciones del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. Por primera vez, el máximo responsable educativo del archipiélago ha puesto nombre y apellidos a la naturaleza de las investigaciones secretas que se están llevando a cabo en el IES CTEIB, confirmando que la crisis actual responde a una compleja trama de denuncias cruzadas que enfrentan a dos partes opuestas del centro.

Vera ha reconocido abiertamente que la Conselleria gestiona en estos momentos dos informaciones reservadas independientes, algo que ya había mencionado, pero no había profundizado en su origen, que, según ha señalado este viernes en rueda de prensa, se encuentra en la recepción de denuncias por ambas partes: un colectivo de familias que señala directamente al Departamento de Orientación y, de forma paralela, el orientador en concreto que ha denunciado ante la administración determinadas circunstancias que afectan al funcionamiento del centro.

Este escenario de confrontación interna ha obligado a la Inspección Educativa a desplegar a dos inspectores diferentes -según ha detallado- para que instruyan cada caso de manera autónoma, garantizando así la imparcialidad en un proceso que el conseller ha calificado de "exhaustivo".

La intervención de Vera trata de dar respuesta al malestar expresado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMIPA), que recientemente ha roto su silencio para denunciar una supuesta "inacción" por parte de la administración autonómica. Las familias aseguran que el origen de la inestabilidad del centro radica en las actuaciones del Departamento de Orientación, un conflicto que afirman haber comunicado oficialmente el pasado mes de julio sin haber obtenido, hasta la fecha, una respuesta satisfactoria. El colectivo de padres ha sido especialmente crítico con el perfil profesional del orientador implicado, recordando que existen antecedentes judiciales previos que ya motivaron una condena contra la Conselleria por falta de intervención en otro centro escolar años atrás.

Críticas de las familias

Frente a estas críticas, el conseller Vera ha sido tajante al asegurar que "no existe silencio administrativo ni falta de voluntad política para resolver la crisis". Según ha explicado el titular de Educación, el departamento ya actuó de oficio el pasado mes de junio a través de un informe de inspección que derivó en un plan de mejora integral para el CTEIB. Este plan de choque fue el resultado de una auditoría excepcional realizada por tres inspectores simultáneos que detectaron la necesidad de corregir diversas dinámicas internas que estaban afectando a la convivencia y a la gestión del instituto.

En este sentido, la Programación General Anual del presente curso ya incluye directrices ineludibles para la dirección del centro que buscan atajar los problemas detectados durante aquella auditoría de junio. Entre las medidas de obligado cumplimiento impuestas por Educación figura el control estricto sobre el uso de las cámaras de vigilancia para evitar la fiscalización indebida del personal, así como la exigencia de transparencia absoluta en la gestión económica del centro.

A pesar de que el equipo directivo del IES CTEIB, liderado por Sonia Gabaldón, cuenta con el respaldo explícito de la AMIPA, el conseller ha querido enviar también un mensaje de tranquilidad a la Asociación de Directores, que había manifestado en una entrevista su preocupación ante el desamparo de Inspección Educativa en muchas situaciones. Vera ha insistido en que la Conselleria actúa siempre "bajo el rigor del procedimiento administrativo" y que, mientras no exista una propuesta formal de expediente por parte de los instructores, la dirección debe mantener la calma. No obstante, ha subrayado que el compromiso de Educación con las familias es firme y que el cierre de las informaciones reservadas se producirá "en un plazo breve".

El desenlace de esta crisis parece estar supeditado ahora al dictamen de Inspección Educativa, que custodia las informaciones reservadas. El conseller ha adelantado que, una vez que el instructor de cada expediente finalice su labor, se elevarán las propuestas de actuación correspondientes. Vera ha garantizado que la Conselleria atenderá "de forma inmediata" cualquier medida cautelar que el instructor considere necesaria para salvaguardar el bienestar del alumnado y la estabilidad docente.