El PSOE asegura que el nuevo reglamento de taxi y VTC "deja abierta la puerta a la tramitación masiva de licencias"

El PSIB-PSOE ha advertido que el nuevo reglamento del taxi y VTC aprobado por el Govern "deja abierta la puerta a la tramitación masiva de licencias" y no garantiza el equilibrio. El secretario de Movilidad y Territorio de los socialistas, Jaume Mateu, ha asegurado que el texto "no aborda el principal problema y la principal amenaza que tiene ahora mismo el sector", que a su juicio es "la entrada masiva de licencias por parte de operadores externos".

Mateu ha denunciado que el decreto no garantiza que puedan reducirse las más de 10.000 solicitudes de licencia que actualmente tiene el Govern y que comenzarán a tramitarse tras el levantamiento de la moratoria, con unos criterios que pueden parecer razonables pero que, en su opinión, "no suponen ninguna barrera de entrada real".

Aunque el texto establece límites vinculados a la congestión del tráfico y a parámetros medioambientales, el dirigente socialista ha señalado que "como el propio conseller ha reconocido, esto puede suponer que se tramiten todas estas licencias" y que una parte importante acabe otorgándose y entrando en vigor.

Para el PSIB-PSOE, la propuesta del Govern "no da ninguna tranquilidad" respecto a la preservación del equilibrio que existía hasta ahora entre el taxi y las VTC locales. "Lo que hace el reglamento es abrir la puerta a un cambio de modelo y de paradigma en el que empresas como Uber o Cabify tendrán un marco para jugar y entrar en Baleares", ha declarado Mateu.

El socialista también ha criticado la "ambigüedad" del conseller al no ofrecer, según ha dicho, garantías claras de que la gran entrada de licencias solicitadas actualmente vaya a limitarse de forma efectiva.

Finalmente, Mateu ha insistido en que el PSIB-PSOE ha estado trabajando con el sector en una propuesta normativa con rango de ley que, a su juicio, permitiría blindar el equilibrio existente y reforzar el modelo de servicio público en las islas. "El PSIB-PSOE defiende un cambio normativo con rango de ley, no un simple reglamento, que garantice el equilibrio entre taxis y VTC como habíamos tenido hasta ahora", ha señalado.

En su opinión, el reglamento aprobado por el Ejecutivo de Prohens "no da respuesta a la gran incógnita que hay sobre la mesa: la entrada masiva de licencias por parte de grandes multinacionales". "Esto lo que hará es romper el sector y el equilibrio existente, poniendo en riesgo a muchas pequeñas empresas y autónomos que forman el tejido del taxi y de las VTC locales", ha concluido.