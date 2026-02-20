Primera sentencia contra Ryanair por vulnerar el derecho sindical en su base de Palma

Un juez de Palma ha condenado a la aerolínea de bajo coste Ryanair por vulnerar los derechos sindicales de los trabajadores de su base de Palma, que es una de las más importantes de la compañía irlandesa. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a través de una sentencia redactada por el juez Antoni Oliver, acepta la demanda de uno de los representantes de la plantilla, que denunció que la compañía le impedía desarrollar su función sindical, al no autorizarle las horas que le correspondían, dentro de su jornada, para poder dedicarlas a la defensa de sus compañeros. La sentencia confirma que se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del trabajador y condena la conducta adoptada por la compañía al ponerle trabas para que pudiera desarrollar su función dentro del comité de empresa. Esta sentencia, además, establece una indemnización, a favor de este representante sindical, de 3.750 euros.

Dado el número de empleados que Ryanair tiene en su base de Palma se creo un comité de empresa, cuyos integrantes han sido elegidos por los trabajadores. Estos representantes de la plantilla frente a la empresa son, a su vez, integrantes de los diferentes sindicatos que se presentan a dichas elecciones. Ninguno de los representantes está liberado, es decir, tiene que cumplir su horario de trabajo, pero tiene el derecho a que la empresa le conceda una serie de horas para que las pueda dedicar a su labor sindical.

El trabajador que ha llevado a la empresa a los trabajadores fue elegido representante sindical en nombre de la organización USO. Entre los trabajadores y la compañía se firmó un acuerdo que establecía que la petición de horas para ejercer esta función sindical se debía comunicar con un mes de antelación. La razón era que de esta forma no se alteraba la complicada organización para programar los vuelos que la compañía realizaba desde Mallorca.

Este trabajador cumplió este acuerdo y según señala la sentencia, pese a que había solicitado con mucha antelación el uso de las horas a las que tenía derecho para ejercer su función de representación de la plantilla, la empresa aérea se negó a concederlas. La excusa fue siempre la misma: la cesión de estas horas sindicales podía alterar la organización de los vuelos de la compañía. Este rechazo se repitió en tres ocasiones, lo que justificó que el representante de los trabajadores decidiera, con el respaldo del sindicato, llevar a la aerolínea ante los tribunales.

Con esta sentencia es la primera vez que un tribunal de Mallorca condena a Ryanair por vulnerar el derecho sindical, pero hay otros jueces en otras ciudades que también han dictado sentencia bajo los mismos términos. Por lo tanto, estas prácticas contra la actuación sindical no solo se han producido en Mallorca, sino también en otras bases de la compañía en otros aeropuertos nacionales.

El juez Oliver señala en su resolución que se “aprecia la existencia de de vulneración del derecho a la libertad sindical por falta de justificación de la negativa de la empresa a reprogramar la funciones del representante, para posibilitar el disfrute del crédito horario solicitado, tratándose en realidad de una negación injustificada”. Recuerda también la sentencia que el crédito horario “forma parte del derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho al ejercicio de la actividad sindical”. Sin embargo, también advierte que el derecho a disfrutar de este horario especial para desarrollar la función de representación de la plantilla no es absoluto. Debe ejercitarse dentro de unos límites, que en este caso sería el acuerdo entre los trabajadores y la compañía, que establecía que se debía avisar con un mes de antelación. Y en este mismo sentencia, el juez advierte que los representantes de los trabajadores “no pueden hacer un uso abusivo del permito para el ejercicio de funciones de representación”. Sin embargo, deja claro el tribunal, una cosa es que no se realice un uso abusivo y otra es que la empresa se oponga a que se cumpla este derecho sin una justificación adecuada, ya que no se considera válida que la negativa responde a que no se quiere afectar a la organización en la salida de los vuelos de la compañía.